من عليه تجنب تناول المعجنات

الثلاثاء، 05-05-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   فند الدكتور أنطون بولياكوف أخصائي الغدد الصماء، خبير التغذية الخرافة الشائعة حول سلامة الكعك المصنوع من الدقيق، وشرح لماذا ينبغي على الجميع تقريبا تجنب هذه المعجنات.

ويقول: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري وأمراض الجهاز الهضمي تجنب هذه المنتجات تماما. ولا أنصح أي شخص، حتى الشخص السليم نسبيا، بتناول هذه الأطعمة إلا في حالة الضرورة القصوى".

ووفقا له، يكمن الخطر الرئيسي للمعجنات الجاهزة في احتوائها على دقيق القمح عالي الجودة، والسمن النباتي، والسكر، والمنكهات. يؤدي هذا التركيب إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، ما يشكل خطرا مباشرا على مرضى السكري. أما في حالة السمنة، فتتحول الكربوهيدرات السريعة الزائدة بسرعة إلى دهون متراكمة، ما يفاقم المشكلة اكثر.

أما بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة أو التهاب البنكرياس أو متلازمة القولون العصبي، فتسبب المعجنات التخمر والانتفاخ والألم، وتفاقم الخميرة المحبة للحرارة والدهون المتحولة من التهاب الجهاز الهضمي.

ويشير الخبير إلى أنه حتى الشخص غير المصاب بهذه الحالات معرض لخطر الإصابة بـ"انسحاب الكربوهيدرات"، حيث بعد تناول قطعة حلوى، يعود الجوع سريعا، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وتكوين عادات غذائية غير صحية. لهذا السبب، يوصى باستبعاد كعك الدقيق من النظام الغذائي اليومي والاقتصار على تناوله في المناسبات النادرة.

 
 


