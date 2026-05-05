من عليه تجنب تناول المعجنات

ووفقا له، يكمن الخطر الرئيسي للمعجنات الجاهزة في احتوائها على دقيق القمح عالي الجودة، والسمن النباتي، والسكر، والمنكهات. يؤدي هذا التركيب إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، ما يشكل خطرا مباشرا على مرضى السكري. أما في حالة السمنة، فتتحول الكربوهيدرات السريعة الزائدة بسرعة إلى دهون متراكمة، ما يفاقم المشكلة اكثر.
أما بالنسبة للأشخاص المصابين بالتهاب المعدة أو التهاب البنكرياس أو متلازمة القولون العصبي، فتسبب المعجنات التخمر والانتفاخ والألم، وتفاقم الخميرة المحبة للحرارة والدهون المتحولة من التهاب الجهاز الهضمي.
ويشير الخبير إلى أنه حتى الشخص غير المصاب بهذه الحالات معرض لخطر الإصابة بـ"انسحاب الكربوهيدرات"، حيث بعد تناول قطعة حلوى، يعود الجوع سريعا، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وتكوين عادات غذائية غير صحية. لهذا السبب، يوصى باستبعاد كعك الدقيق من النظام الغذائي اليومي والاقتصار على تناوله في المناسبات النادرة.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم
-
مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية
-
مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل
-
الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
-
عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم
-
قلة النوم تزيد خطر الإصابة بـأمراض القلب
-
توصيات طبية للوقاية من السكري عبر الغذاء
-
هل يخفّض ماء بذور الشيا الكوليسترول؟