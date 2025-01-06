مواد كيميائية في مستحضرات فرد الشعر تهدد بالسرطان

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات الصحية الأمريكية تحذيرًا خطيرًا بشأن الفورمالديهايد، المادة الكيميائية المستخدمة في مستحضرات فرد الشعر.

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وفقًا لمراجعة طال انتظارها من وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، تمثل هذه المادة التي تُستخدم في صناعات متعددة، من النسيج إلى البناء، تهديدًا صحيًا كبيرًا.



يُستخدم الفورمالديهايد في مستحضرات فرد الشعر، حيث يعمل على تخفيف تموجات الشعر عبر تفاعله مع بروتين الكيراتين.



لكن عند استخدام الحرارة أثناء التصفيف، يتم إطلاق غاز الفورمالديهايد في الهواء.

هذا الغاز عديم اللون يُستنشق أثناء العملية، مما يؤدي إلى تهيج العين والجهاز التنفسي، وزيادة خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق على المدى الطويل، خاصة في الأماكن سيئة التهوية مثل الصالونات.

وأكدت وكالة حماية البيئة في تقريرها أن التعرض المزمن للفورمالديهايد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الرئة، وزيادة حالات الربو والحساسية، وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.





تحذيرات الصحة العامة

على الرغم من أن التقرير لم يذكر منتجات الشعر تحديدًا، فقد أشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سابقًا إلى العلاقة بين منتجات فرد الشعر والتعرض للفورمالديهايد.

كما أشار التقرير إلى أن التعرض لهذه المادة لا يقتصر على صالونات التجميل، بل يمكن أن ينبعث من منتجات أخرى مثل رغوة المراتب والأثاث ولعب الأطفال، مما يزيد من المخاطر البيئية.

في المملكة المتحدة، تم العثور على منتجات تحتوي على الفورمالديهايد تُباع بسعر يصل إلى 217 جنيهًا إسترلينيًا. تتضمن التعليمات استخدام مجفف الشعر بدرجات حرارة متوسطة ومصفف شعر بدرجات حرارة تصل إلى 230 درجة مئوية، مما يزيد من احتمالات انبعاث الغاز السام.



أكدت وكالة الصحة البريطانية أن الفورمالديهايد مادة مسرطنة، وقد يرتبط التعرض لها بزيادة خطر الإصابة بأورام الأنف وسرطان الدم.



كما أظهرت بعض الدراسات ارتفاعًا بنسبة 150% في خطر الإصابة بسرطانات الرحم والثدي نتيجة التعرض لهذه المادة.

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