مواد نباتية طبيعية تساعد على حماية البصر

بيّنت نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Nutrients أن البوليفينولات - وهي مواد نشطة بيولوجيا ذات أصل نباتي، لها تأثير وقائي ضد أمراض العين المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن واضطرابات التمثيل الغذائي، مثل مرض المياه الزرقاء (الغلوكوما)، واعتلال الشبكية السكري، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وإعتام عدسة العين وأمراض سطح العين.

درس الباحثون تأثير أنواع مختلفة من البوليفينولات وهي: الأنثوسيانين، والكركمين، والريسفيراترول، والكيرسيتين، وحمض الفيروليك، وبينت النتائج أن هذه المواد قادرة على تقليل تلف خلايا الشبكية والعصب البصري، وتقليل الالتهابات، والتأثير على النمو المرضي للأوعية الدموية، ودعم عمل أنظمة مضادات الأكسدة في العين.



وأشار العلماء إلى أن معظم النتائج التي حصلوا عليها هي من تجارب أجريت على الخلايا والحيوانات المختبرية، لذا يجب إجراء دراسات سريرية لمعرفة تأثير البوليفينولات على البشر، ووضع توصيات دقيقة لتحديد الجرعات المثلى وأشكال تناول هذه المركبات ومدى سلامتها على المدى الطويل لصحة العين.



وشدد العلماء على أنه يجب النظر إلى البوليفينولات كمكملات غذائية تحافظ على صحة العين وتدعم العلاج الدواء، وليس كبديل عن الأدوية.