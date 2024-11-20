موجود في منزلك.. مشروب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

الوكيل الإخباري- الزعتر من الأعشاب العطرية التي تحتوي على كميات كبيرة جدًا من مضادات الأكسدة، التي بدورها تعزز قدرة الجهاز المناعي، وتقي من البرد والإنفلونزا.



فوائد الزعتر المغلي للجسم

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قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر ، إن الزعتر من المشروبات التي تدر نفعًا للجسم، فتناوله يقدم الفوائد الصحية التالية:



تحسين صحة الجهاز التنفسي

فسواء تم تناوله كشراب أو استنشاق الزيوت التي تخرج منه، فهو يحسن من عمليات التنفس، ويفتح الشعب الهوائية، ويقلل من التهابها.



يعالج الزكام.



يحد من أعراض السعال، ويهدئ الحلق.



يعزز من قدرة الجهاز المناعي للجسم، لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة.



يحسن من صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، لأنه يقضي على التقلصات والانتفاخ واضطرابات المعدة.



مضاد للميكروبات، فهو ينقي الجسم من الشوائب.



يقلل من أعراض التهابات المفاصل.



يقضي على روائح الفم الكريهة.



يخفف من التهاب اللوزتين، لأنه مضاد للبكتيريا ومقاوم لها.



يزيد من الشهية ويزيد القدرة على تناول الطعام

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علاج التهابات اللثة.

ينظم مستويات الضغط والسكر في الجسم.



يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.



يقضي على الغثيان والقيء.