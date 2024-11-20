موجود في منزلك.. مشروب خارق يحميك من الأمراض الخطيرة

فوائد الزعتر المغلي للجسم
تحسين صحة الجهاز التنفسي
يعالج الزكام.
يحد من أعراض السعال، ويهدئ الحلق.
يعزز من قدرة الجهاز المناعي للجسم، لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة.
يحسن من صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، لأنه يقضي على التقلصات والانتفاخ واضطرابات المعدة.
مضاد للميكروبات، فهو ينقي الجسم من الشوائب.
يقلل من أعراض التهابات المفاصل.
يقضي على روائح الفم الكريهة.
يخفف من التهاب اللوزتين، لأنه مضاد للبكتيريا ومقاوم لها.
يزيد من الشهية ويزيد القدرة على تناول الطعام
علاج التهابات اللثة.
يقي الجسم من الإصابة بالسرطانات.
يقضي على الغثيان والقيء.
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