"ميزانية النبضات".. مؤشر قد يغيّر طريقة فهمنا لصحة القلب

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن مفهوم جديد يُدعى "ميزانية نبضات القلب"، يعتمد على عدد دقات القلب اليومية كمؤشر للصحة الجسدية والنفسية.

🔹 الدراسة أظهرت أن الرياضيين "يوفّرون" آلاف النبضات يوميًا بفضل انخفاض نبضهم في الراحة، لكنهم "ينفقون" أكثر أثناء التمارين.

🔹 ارتفاع معدل النبض المستمر قد يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

🔹 الأجهزة الذكية قد تلعب دورًا في مراقبة هذا المؤشر مستقبلاً، لمساعدة الناس على موازنة الجهد والتوتر.