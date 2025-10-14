الثلاثاء 2025-10-14 02:30 م
 

"ميزانية النبضات".. مؤشر قد يغيّر طريقة فهمنا لصحة القلب

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة عن مفهوم جديد يُدعى "ميزانية نبضات القلب"، يعتمد على عدد دقات القلب اليومية كمؤشر للصحة الجسدية والنفسية.

🔹 الدراسة أظهرت أن الرياضيين "يوفّرون" آلاف النبضات يوميًا بفضل انخفاض نبضهم في الراحة، لكنهم "ينفقون" أكثر أثناء التمارين.
🔹 ارتفاع معدل النبض المستمر قد يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
🔹 الأجهزة الذكية قد تلعب دورًا في مراقبة هذا المؤشر مستقبلاً، لمساعدة الناس على موازنة الجهد والتوتر.

 

