نزهة قصيرة بعد الأكل.. سر الصحة البدنية والعقلية

الوكيل الإخباري- تؤكد دراسات عدة أن المشي يمثل أحد أفضل التمارين الرياضية، ما دفع الباحثين إلى التركيز على كيفية تحسين تأثيره من خلال اختيار الوقت المناسب لممارسته.



يتفق خبراء الصحة على أن المشي مباشرة بعد تناول الوجبة لمدة 15 دقيقة يعد بمثابة جرعة صحية سحرية، إذ يقدم فوائد مذهلة للجسم والعقل. وفيما يلي أبرز سبع فوائد لنزهة قصيرة بعد الأكل، وفقا لآراء الخبراء:



تنظيم سكر الدم

يساعد المشي بعد الأكل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص لمن يعانون من مرض السكري. تقول سارة بوب، مدربة اللياقة البدنية: «المشي بعد الوجبة يكون أكثر فعالية في ضبط مستويات السكر في الدم».

تحسين الهضم

يساهم المشي في تحفيز الجهاز الهضمي ويجعل الجسم أكثر استعدادًا لمعالجة الطعام بكفاءة.



تحسين الدورة الدموية

يساعد المشي بعد الوجبة على تعزيز الدورة الدموية وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمشاكل المرتبطة بالخمول. وتشير بوب إلى أن الحركة الخفيفة بعد الأكل تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.



خفض ضغط الدم

يسهم المشي بعد الوجبة في تنقية الدم ودعم الدورة الدموية الصحية، ما يقلل من الضغط على القلب ويخفض مستوى الجلوكوز في الدم.



زيادة التمثيل الغذائي وحرق السعرات

تنشط الحركة بعد الوجبة عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل دهون البطن.



نوم أفضل

يساعد النشاط بعد الأكل على تحسين جودة النوم، حيث يصبح الشخص قادرًا على النوم بسرعة وراحة أكبر عند الاستلقاء.



تعزيز الصحة العقلية والمزاج

يساعد المشي على تقليل مخاطر الاكتئاب وتحسين المزاج. وتوضح بوب أن المشي لمدة 2-2.5 ساعة أسبوعيًا يمكن أن يقلل الاكتئاب لدى البالغين بنسبة 25%. ونزهات قصيرة لمدة 15-20 دقيقة، خمس مرات أسبوعيًا، تعزز الصحة العقلية بشكل ملحوظ.

