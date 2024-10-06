نزيف الأنف علامة خطيرة تنذر بالإصابة بهذا المرض

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا كايسينا أخصائية طب الأطفال، الخبيرة في مركز سرطان الدم لدى الأطفال، إلى أن تكرر نزيف الأنف لدى الطفل قد يكون من أعراض سرطان الدم.

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