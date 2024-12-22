الوكيل الإخباري- يعتبر صداع الجيوب الأنفية، من المشاكل الصحية المزعجة، حيث يسبب بعض الأعراض المزعجة، ومن بينها الشعور بألم مستمر وخفيف خلف العينين أو في عظام الوجنتين والجبهة وجسر الأنف.

اضافة اعلان



نصائح تساعدك في الوقاية من صداع الجيوب الأنفية

الوقاية من التهابات الجيوب الأنفية هي أفضل طريقة للوقاية من صداع الجيوب الأنفية، على سبيل المثال، يعاني العديد من الأشخاص من الحساسية الموسمية التي تجعل الربيع موسم احتقان الأنف الذي قد يتحول إلى عدوى فيروسية في الجيوب الأنفية.



كما أنه قد تؤدي نزلات البرد إلى الإصابة بعدوى فيروسية في الجيوب الأنفية، حيث يمكنك الوقاية من نزلات البرد عن طريق غسل يديك أو استخدام معقمات اليدين والابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد.



قد تتسبب الزوائد الأنفية في انسداد الجيوب الأنفية وتسبب صداع الجيوب الأنفية، حيث تشمل العلاجات بخاخات وحبوب الستيرويد والدعامات والجراحة لإزالة الزوائد الأنفية.



قد يكون انحراف الحاجز الأنفي هو السبب وراء انسداد الجيوب الأنفية، عملية تقويم الحاجز الأنفي هي عملية جراحية لإصلاح الحاجز .