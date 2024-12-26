نصائح ذهبية للوقاية من تقلبات الطقس في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، يتزايد تعرض الأفراد للتقلبات الجوية التي تشمل انخفاض درجات الحرارة، وهبوب الرياح المحملة بالأتربة، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات صحية، خصوصًا لدى مرضى الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

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وقدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الصدر ومدير قسم الحساسية والمناعة بمركز فاكسيرا، مجموعة من النصائح الطبية التي تساعد على تقليل آثار الطقس السيء وحماية الصحة العامة خلال هذه الفترة.



ارتداء الكمامة ضروري

أكد الحداد، أن ارتداء الكمامة عند الخروج في الأجواء المليئة بالأتربة ضرورة ملحة، خاصة لمرضى الحساسية والربو، وتساهم في تقليل استنشاق الجزيئات الدقيقة من الغبار والملوثات التي قد تسبب التهابات في الشعب الهوائية أو تفاقم الأعراض التنفسية.



وأضاف أن الكمامة تساعد كذلك في الوقاية من العدوى الفيروسية والبكتيرية التي تنتشر بشكل أكبر خلال فصل الشتاء بسبب ضعف المناعة والتقارب الجسدي في الأماكن المغلقة.



الاهتمام بتنظيف المنزل

وأشار الحداد، إلى أن الأتربة التي تدخل المنازل خلال العواصف يمكن أن تكون مصدرًا كبيرًا للمشاكل الصحية، ويُنصح بتنظيف المنزل بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية مزودة بفلتر ضد الغبار، ومسح الأسطح بقطعة قماش مبللة لتقليل انتشار الأتربة داخل البيئة المنزلية.

وشدد على أهمية تهوية الغرف في الأيام التي تكون فيها الأجواء أكثر استقرارًا وخلوًا من الأتربة، مع تجنب فتح النوافذ خلال العواصف.



شرب السوائل الدافئة

وأوضح الحداد، أن السوائل الدافئة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة الجهاز التنفسي، تساعد المشروبات مثل الزنجبيل واليانسون والشاي الأخضر على ترطيب الأغشية المخاطية، مما يحسن من قدرتها على التصدي للجزيئات الضارة التي تصل إلى الجهاز التنفسي.



تجنب الأماكن المفتوحة في العواصف

نصح الحداد، بتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو الخروج أثناء العواصف الترابية إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن الأجواء المحملة بالغبار تؤثر سلبًا على مرضى الحساسية، وقد تسبب نوبات شديدة من ضيق التنفس.

في حال الضرورة، أوصى بارتداء نظارات واقية لتجنب دخول الغبار إلى العين، وتجنب ملامسة الوجه أو العيون مباشرة بعد الخروج إلا بعد غسل اليدين جيدًا.



استشارة الطبيب عند ظهور أعراض

لفت الحداد إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر أو الجيوب الأنفية يجب أن يلتزموا باستخدام الأدوية الموصوفة لهم بانتظام خلال هذه الفترة، مع متابعة الطبيب عند ظهور أي أعراض مقلقة مثل ضيق التنفس الشديد أو الكحة المزمنة.

وأوصى بضرورة الاحتفاظ بالبخاخات الموسعة للشعب الهوائية بالنسبة لمرضى الربو، كونها الحل السريع لتجنب المضاعفات في حالات الطوارئ.