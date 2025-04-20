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نصائح ضرورية قبل تناول الطعام الحار.. اتبعها

فقلب
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول الأطعمة الحارة لتحسين النكهة، إلا أن الإفراط فيها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مزعجة، ما يستدعي اتباع بعض الإرشادات الوقائية، وفقًا لما ذكره موقع "EatingWell".

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أبرز النصائح قبل تناول الأطعمة الحارة:
البدء بكميات معتدلة:
لتفادي ردود فعل قوية من الجسم، يُنصح بتجربة كميات صغيرة أولًا وزيادتها تدريجيًا حسب القدرة.
تجنب ملامسة العين:
مكونات مثل الكابسيسين في الفلفل الحار قد تسبب تهيجًا شديدًا للعين، لذا يُفضل غسل اليدين جيدًا بعد التعامل مع الطعام الحار.

تناول أطعمة معادلة:
مثل العسل أو السكر أو عصير الليمون لتقليل تأثير الحرارة وتخفيف الانزعاج.
مراقبة الأعراض:
في حال ظهور حموضة أو اضطراب هضمي، يُفضل التوقف عن تناول الأطعمة الحارة واستشارة الطبيب.

 

الكونسلتو  

 
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