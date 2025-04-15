نصائح لتقوية المناعة في الربيع

الوكيل الإخباري- مع تقلبات الطقس وانتشار حبوب اللقاح في فصل الربيع، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والحساسية الموسمية، ما يستدعي تعزيز الجهاز المناعي لمواجهة هذه التحديات، بحسب ما أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

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وأشار حتة إلى أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، لافتًا إلى أن تقوية المناعة تبدأ من نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه الطازجة، خاصة تلك الغنية بفيتامين C وA والزنك، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء يوميًا.



وأكد على أهمية النوم الكافي لمدة لا تقل عن 7 ساعات، وممارسة الرياضة بانتظام، لدورها في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز مناعة الجسم.



كما شدد على تقليل السكريات والوجبات السريعة، وتجنب التدخين، والابتعاد عن الأماكن المليئة بالغبار والهواء الملوث، خاصة في أيام الرياح، لتقليل فرص الإصابة بالحساسية.



واختتم نصائحه بالتأكيد على أهمية غسل اليدين جيدًا وتجنب الأماكن المزدحمة، خصوصًا في ذروة موسم الحساسية، حفاظًا على صحة الجهاز التنفسي.