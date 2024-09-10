نصائح لحماية البصر بعد عمر الـ 40

الوكيل الإخباري- يترافق التقدم في السن عادة مع ضعف البصر، لكن خبراء العيون يقولون إنه يمكن الحفاظ على النظر مع التقدم في العمر.



يزيد خطر الإصابة بالضمور البقعي بسبب العمر، واعتلال الشبكية السكري بين كبار السن، لكن فقدان البصر ليس حتمياً.

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وتعد الرؤية الصحية مفتاحاً للبقاء نشطاً، كما أظهرت الدراسات أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالخرف.



حالات شائعة

وتبدأ نصائح الجمعية الأمريكية لأخصائيي الشبكية بالتعرّف على الحالات الشائعة في شبكية العين، وأولها الضمور البقعي المرتبط بالعمر، الذي يعتبر السبب الرئيسي في فقدان كبار السن البصر.



والحالة الثانية هي اعتلال الشبكية السكري، وهو السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين الأسوياء في سن العمل، وتشمل الأعراض المميزة لمرض الضمور البقعي تشوه الخطوط المستقيمة، وانخفاض سطوع الألوان، وفقدان الرؤية المركزية تدريجياً أو فجأة، وظهور مناطق داكنة وضبابية في مركز الرؤية.



أما أعراض اعتلال الشبكية السكري فتتضمن ضبابية الرؤية المركزية، ورؤية بقع، أو عوامات أو ظل عبر الرؤية، وصعوبة القراءة، وارتفاع ضغط العين، وصعوبة إدراك الألوان.



ومن المهم أيضاً معرفة السوابق الصحية العائلية، لكشف احتمالات الخطر الأعلى، ومن العوامل الوراثية التي تلعب دوراً في ذلك، ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، إلى جانب التدخين رغم أنه غير وراثي.

6 عادات صحية

ويقول أطباء العيون إن بإمكان العادات الصحية تقليل الخطر على جميع الأعمار، وأهمها،الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على النشاط، والتحكم في نسبة السكر بالدم، وضغط الدم، والكوليسترول، وتناول طعام مغذٍ، خاصةً الخضروات الورقية الداكنة والأسماك، الحفاظ على وزن صحي، وتجنّب البدانة، وفحوصات العين المتوسعة بانتظام.