نصائح لغسل الخضروات والفواكه وتجنّب التسمم الغذائي

الوكيل الإخباري- نشرت مجلة "هيلث" الصحية تقريرًا يتضمن نصائح الخبراء لغسل الفواكه والخضروات بشكل آمن لتفادي التسمم الغذائي الناتج عن البكتيريا أو المبيدات.

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🔹 لماذا الغسل مهم؟

لإزالة الأوساخ، الجراثيم، بقايا المبيدات والمواد الكيميائية، ما يخفّض من خطر الإصابة بأعراض مثل الغثيان، التقيؤ، الإسهال، وتقلصات المعدة.



🔹 نصائح الخبراء:

اغسل المنتجات قبل الأكل أو التقطيع أو الطهي، وليس قبل التخزين.

اغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية قبل التعامل مع الخضروات والفواكه.

لا تستخدم الصابون أو المنظفات عند الغسل.

افرك المنتجات ذات القشرة (كالبطاطا والبطيخ) بفرشاة خاصة.

اغسل الورقيات (كالخس والسبانخ) جيدًا لأكثر من 20 ثانية وجفّفها بمنشفة نظيفة.

استخدم القفازات عند غسل الفلفل وتجنب لمس العين.

الأعشاب: تُغسل في ماء بارد وتُجفف بلطف.



🔹 هل الغسل بالماء وحده كافٍ؟

نعم، وفقًا للخبيرة أيمي ريد، فإن "الماء فقط فعّال في إزالة الأوساخ وتقليل البكتيريا"، ولا حاجة ضرورية لاستخدام الخل أو بيكربونات الصودا، رغم أنهما آمنان.