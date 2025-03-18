نصائح لمرضى سرطان الفم أثناء الصيام في رمضان

الوكيل الإخباري- يواجه مرضى سرطان الفم تحديات صحية خاصة خلال فترات الصيام في شهر رمضان، مما يتطلب منهم اهتمامًا خاصًا لضمان صحة الفم وتجنب المضاعفات التي قد تؤثر على سير علاجهم. في هذا السياق، يقدم الدكتور عاصم البراشي، استشاري جراحة الأورام، مجموعة من النصائح التي تساعد مرضى سرطان الفم على الصيام بشكل آمن.

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أسباب سرطان الفم

أوضح الدكتور البراشي أن سرطان اللسان هو نوع من أورام الفم التي تبدأ في خلايا اللسان، وقد ينتقل إليها من أجزاء أخرى في الجسم. رغم ندرته، فإن هذا النوع من السرطان يتطلب وعيًا بأسبابه وعوامل الخطورة المرتبطة به. وأضاف أن سرطان اللسان يحدث نتيجة خلل جيني في خلايا اللسان، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا وتراكمها.

تتمثل عوامل الخطر في:

نمط الحياة غير الصحي

التدخين

التعرض للمواد الكيميائية

سوء صحة الفم

أعراض سرطان الفم

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر أعراض لسرطان الفم، مما يجعل التشخيص صعبًا. لكن مع تقدم المرض، قد تظهر بعض الأعراض مثل:

تنميل اللسان

تقرحات مستمرة

تغير في الصوت

صعوبة في البلع

تصلب في الفك واللسان

علاج سرطان الفم

العلاج يعتمد على نوع الورم ومدى انتشاره، ويشمل:

العلاج الجراحي لاستئصال الورم

العلاج الكيميائي

العلاج الإشعاعي

الأدوية الموجهة والعلاج المناعي

نصائح لمرضى سرطان الفم أثناء الصيام

لضمان الصيام بشكل آمن في رمضان دون التأثير على العلاج أو صحة الفم، ينصح الدكتور البراشي بالآتي:

الحفاظ على صحة الفم من خلال تنظيف الأسنان واللسان بشكل دوري.

تجنب التدخين، حيث أنهما من عوامل الخطر الرئيسية.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة لدعم جهاز المناعة.

الحرص على شرب كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الفيروسات التي قد تؤثر على صحة الفم.



خاتمة

مرضى سرطان الفم بحاجة إلى العناية الخاصة خلال رمضان لضمان صحة الفم وتجنب المضاعفات الصحية. باتباع النصائح والإرشادات الصحيحة، يمكنهم الصيام بأمان دون التأثير على سير العلاج.