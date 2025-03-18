نصائح لمرضى سرطان الفم أثناء الصيام في رمضان

أسباب سرطان الفم
أوضح الدكتور البراشي أن سرطان اللسان هو نوع من أورام الفم التي تبدأ في خلايا اللسان، وقد ينتقل إليها من أجزاء أخرى في الجسم. رغم ندرته، فإن هذا النوع من السرطان يتطلب وعيًا بأسبابه وعوامل الخطورة المرتبطة به. وأضاف أن سرطان اللسان يحدث نتيجة خلل جيني في خلايا اللسان، مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي للخلايا وتراكمها.
تتمثل عوامل الخطر في:
نمط الحياة غير الصحي
التدخين
التعرض للمواد الكيميائية
سوء صحة الفم
في المراحل المبكرة، قد لا تظهر أعراض لسرطان الفم، مما يجعل التشخيص صعبًا. لكن مع تقدم المرض، قد تظهر بعض الأعراض مثل:
تنميل اللسان
تقرحات مستمرة
تغير في الصوت
صعوبة في البلع
تصلب في الفك واللسان
العلاج يعتمد على نوع الورم ومدى انتشاره، ويشمل:
العلاج الجراحي لاستئصال الورم
العلاج الكيميائي
العلاج الإشعاعي
الأدوية الموجهة والعلاج المناعي
لضمان الصيام بشكل آمن في رمضان دون التأثير على العلاج أو صحة الفم، ينصح الدكتور البراشي بالآتي:
الحفاظ على صحة الفم من خلال تنظيف الأسنان واللسان بشكل دوري.
تجنب التدخين، حيث أنهما من عوامل الخطر الرئيسية.
اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة لدعم جهاز المناعة.
الحرص على شرب كمية كافية من السوائل بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.
الحصول على التطعيمات اللازمة ضد الفيروسات التي قد تؤثر على صحة الفم.
خاتمة
مرضى سرطان الفم بحاجة إلى العناية الخاصة خلال رمضان لضمان صحة الفم وتجنب المضاعفات الصحية. باتباع النصائح والإرشادات الصحيحة، يمكنهم الصيام بأمان دون التأثير على سير العلاج.
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