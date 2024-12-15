نصيحة بسيطة لإسراع التئام العظام بعد الكسور

الوكيل الإخباري- عندما يتعرّض العظم للكسر، يبدأ الجسم عملية بناء وتجديد مكثفة لإصلاحه، وتلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في تسريع التئام العظام، والخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى مكملات غذائية ما لم يوصِ بها الطبيب، فالغذاء الطبيعي المتوازن يظل أفضل مصدر للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

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البروتين: لبنة أساسية لبناء العظام

يُشكّل البروتين نصف بنية العظام، ويعد أساسيًا لإعادة بناء العظام الجديدة بعد الإصابة، كما يعمل البروتين على تعزيز امتصاص الكالسيوم الضروري لصحة العظام.

أبرز مصادره: اللحوم، الأسماك، البيض، الحليب، الجبن، الزبادي، المكسرات، البذور، الفاصوليا، منتجات الصويا، والحبوب المدعمة.



الكالسيوم: معدن بناء العظام القويّة

الكالسيوم عنصر لا غنى عنه في إعادة التئام الكسور؛ حيث يعمل على بناء العظام وزيادة كثافتها. يحتاج البالغون من 1000 إلى 1200 ملجم يوميًا من الكالسيوم، ويحدّد الطبيب الكمية المناسبة إذا كان هناك احتياج لمكملات غذائية.

أبرز مصادره: الحليب، الزبادي، الجبن، البروكلي، الكالي، فول الصويا، التونة المعلبة، سمك السلمون، حليب اللوز، والعصائر أو الحبوب المدعمة.



فيتامين د: مفتاح امتصاص الكالسيوم

يلعب فيتامين د دورًا أساسيًا في تعزيز امتصاص الكالسيوم من الدم وبناء المعادن في العظام، ما يساعد على تسريع شفاء الكسور، ويُمكن الحصول عليه من أشعة الشمس؛ حيث تكفي 15 دقيقة يوميًا لأصحاب البشرة الفاتحة، وكما يوجد فيتامين د في أطعمة معينة وفي الأطعمة المدعمة.

أبرز مصادره: صفار البيض، سمك السلمون، السردين، زيت كبد السمك، الحليب المدعّم، الزبادي، وعصير البرتقال المدعّم.



فيتامين سي: محفّز إنتاج الكولاجين

الكولاجين هو بروتين ضروري يشكّل جزءًا كبيرًا من العظام، ويساعد في التئام الكسور، ويلعب فيتامين سي دورًا حيويًا في إنتاج الكولاجين وتعزيز تجديد العظام للحصول على أعلى استفادة، يُفضّل تناول الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة، لأن التخزين الطويل أو الطهي قد يقلل من محتواها من فيتامين سي.

أبرز مصادره: الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت، الكيوي، التوت، الفلفل الحلو، الطماطم، البطاطس، والخضروات الورقية الخضراء.

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