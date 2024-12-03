نصيحة بسيطة لتنظيم نوم طفلك- قدمي له هذه الوجبة

الوكيل الإخباري- من الممكن أن يواجه بعض الأطفال صعوبة بالغة في التوقف عن حالة النشاط المفرط التي يكونون عليها طوال اليوم ، ولكن يبدو أن تناول وجبة خفيفة لذيذة يمكن أن يساعد في هذا الأمر.

اضافة اعلان

أهمية النوم للأطفال

ومع ذلك، يعتبر النوم مهمًا للغاية للأطفال لأنه يعزز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والعاطفي، كما يساعدهم على تذكر المعلومات، مما قد يُحسن أدائهم في المدرسة.

وجبة لتنظيم نوم الطفل

على الرغم من أن تغيير نمط نوم الأطفال قد يكون تحديًا، إلا أنه لا داعي للقلق، فهناك استراتيجيات يمكن أن تساعد في تنظيم أوقات نومهم.

في هذا السياق، أشار مارتن سيلي، خبير النوم، إلى أن تقديم وجبة خفيفة لذيذة للطفل قبل النوم، مثل بسكويت الشوفان، أحد أبرز النصائح التي تساعد في إعادة تنظيم نوم الأطفال.

ولفت سيلي، إلى أن ما يتناوله الطفل قبل النوم يمكن أن يؤثر على جودة نومه، وتلعب الأطعمة، مثل بسكويت الشوفان والموز والحليب، والتي تتميز باحتوائها على حمض أميني يُدعى التربتوفان، دورًا كبيرًا في تعزيز الشعور بالنعاس.

وتتميز الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من التربتوفان بفعالية كبيرة في ذلك الشأن، ويمكن تناولها قبل حوالي ساعة من موعد النوم.