نصيحه هامة ..5 دقائق من التمارين يوميا يمكن أن تضاعف العمر الصحي

الوكيل الإخباري- في دراسة حديثة نُشرت في مجلة الطب الرياضي العالمية، اكتشف الباحثون أن قضاء خمس دقائق فقط يوميًا في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، ويزيد من العمر الصحي بشكل ملحوظ. وبحسب الباحثين، فإن حتى التمارين البسيطة والقصيرة التي لا تتطلب وقتًا طويلًا يمكن أن تؤثر إيجابًا على الجسم والعقل.

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أبرز نتائج الدراسة:

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: التمارين القصيرة والمنتظمة تساعد في تقوية القلب، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة النشاط والطاقة: حتى التمارين البسيطة تُسهم في رفع مستويات الطاقة اليومية وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق.

تعزيز الجهاز المناعي: النشاط البدني يُحسن من أداء جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة الأمراض والفيروسات.

تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: ممارسة التمارين بانتظام تُساعد في خفض مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع 2، ارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.



كيف يمكن أن تكون خمس دقائق كافية؟

تشير الدراسة إلى أن هذه الخمس دقائق من النشاط لا تحتاج بالضرورة إلى معدات رياضية معقدة أو حضور في صالة رياضية. يمكن أن تكون بسيطة مثل:

المشي السريع: 5 دقائق من المشي في الخارج أو على جهاز المشي.

تمارين الضغط أو القرفصاء: تمارين وزن الجسم التي تحفز العضلات وتزيد من قوتها.

القفز أو الجري في المكان: يعد هذا النشاط من أبسط الطرق لزيادة معدل ضربات القلب وتحسين القدرة على التحمل.



الفوائد طويلة المدى:

مع استمرار ممارسة هذه العادة البسيطة يوميًا، يمكن أن تلاحظ زيادة في مستويات الطاقة، وتحسين في الصحة العامة، وتقليل مستويات التوتر والقلق. الفوائد ليست فقط جسدية، بل أيضًا عقلية وعاطفية، حيث يساعد النشاط البدني على إفراز الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج.



نصيحة الخبراء:

يؤكد الخبراء أن الاستمرار في ممارسة التمارين اليومية حتى لفترات قصيرة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة. يُنصح بتخصيص خمس دقائق يوميًا، واختيار التمارين التي تناسب نمط حياتك، لتكون هذه العادة سهلة التطبيق وفعّالة.