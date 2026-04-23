نظام غذائي شائع يظهر نتائج واعدة لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات قد يساهم في تحسين بعض مؤشرات وظائف البنكرياس لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

نظام غذائي شائع يظهر نتائج واعدة

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام في الولايات المتحدة، حيث شملت 51 شخصًا بالغًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني، تتراوح أعمارهم بين 55 و62 عامًا. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى اتبعت النظام الكيتوني، والثانية اتبعت نظامًا قليل الدهون، مع تصميم كلا النظامين للحفاظ على الوزن دون التركيز على إنقاصه.



ويعتمد النظام الكيتوني على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير، ما يدفع الجسم إلى حالة استقلابية تُعرف باسم الكيتوزية، حيث يبدأ في استخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بدلًا من السكر.

وخلال الدراسة، قاس الباحثون مؤشرًا دمويًا يُعرف بنسبة البروأنسولين إلى الببتيد C، والذي يُستخدم لتقييم كفاءة البنكرياس في إنتاج الأنسولين.



وأظهرت النتائج، المنشورة في جمعية الغدد الصماء، أن كلا المجموعتين فقدتا وزنًا طفيفًا، لكن المجموعة التي اتبعت النظام الكيتوني حققت تحسنًا أكبر في هذا المؤشر، ما يشير إلى احتمال انخفاض الضغط على خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس.