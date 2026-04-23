الخميس 2026-04-23 11:56 ص

نظام غذائي شائع يظهر نتائج واعدة لمرضى السكري

تعبيرية
 
الخميس، 23-04-2026 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون ومنخفض الكربوهيدرات قد يساهم في تحسين بعض مؤشرات وظائف البنكرياس لدى مرضى السكري من النوع الثاني.
اضافة اعلان


وأجرى الدراسة باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام في الولايات المتحدة، حيث شملت 51 شخصًا بالغًا مصابًا بالسكري من النوع الثاني، تتراوح أعمارهم بين 55 و62 عامًا. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: الأولى اتبعت النظام الكيتوني، والثانية اتبعت نظامًا قليل الدهون، مع تصميم كلا النظامين للحفاظ على الوزن دون التركيز على إنقاصه.


ويعتمد النظام الكيتوني على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير، ما يدفع الجسم إلى حالة استقلابية تُعرف باسم الكيتوزية، حيث يبدأ في استخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بدلًا من السكر.
وخلال الدراسة، قاس الباحثون مؤشرًا دمويًا يُعرف بنسبة البروأنسولين إلى الببتيد C، والذي يُستخدم لتقييم كفاءة البنكرياس في إنتاج الأنسولين.


وأظهرت النتائج، المنشورة في جمعية الغدد الصماء، أن كلا المجموعتين فقدتا وزنًا طفيفًا، لكن المجموعة التي اتبعت النظام الكيتوني حققت تحسنًا أكبر في هذا المؤشر، ما يشير إلى احتمال انخفاض الضغط على خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس.


وقالت الباحثة الرئيسية ماريان يورتشيشين إن اتباع النظام الكيتوني لمدة ثلاثة أشهر قد يكون قادرًا على تحسين وظيفة خلايا بيتا لدى مرضى السكري من النوع الثاني، موضحة أن هذا التحسن ارتبط بتغيرات في المؤشر المستخدم لقياس ضغط البنكرياس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين ونصائح لتجنبها

منوعات 6 أخطاء غذائية شائعة تفسد نتائج التمارين

إطلاق أعمال اللجنة التوجيهية الأردنية الألمانية لتعزيز فرص تشغيل الشباب

أخبار محلية إطلاق أعمال اللجنة التوجيهية الأردنية الألمانية لتعزيز فرص تشغيل الشباب

تعبيرية

المرأة والجمال ترند البوتوكس القابل للأكل.. هل يمنحك بشرة مشدودة فعلاً؟

f

أخبار محلية سامر جودة رئيسا لغرفة التجارة الأميركية لدورة ثانية

صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر

عربي ودولي صحيفة: البنتاغون يقدّر أن تصل المدة اللازمة لنزع ألغام هرمز إلى 6 أشهر

منصة "إكس"

تكنولوجيا منصة "إكس" ترفع رسوم نشر الروابط

بالتسعيرة الثانية .. انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 95.700

اقتصاد محلي بالتسعيرة الثانية .. انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 عند 95.700

فنون ومشاهير محمد فضل شاكر

فن ومشاهير محمد فضل شاكر ينتظر خبراً سعيداً



 
 






الأكثر مشاهدة

 