الخميس 2025-03-27 11:48 ص
 

نظام غذائي يجعل الأطفال أقل عنفاً... تعرف عليه

6ع
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة أن اتباع الأطفال نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الأسماك والخضروات واللحوم الحمراء والكبد والبقوليات والمكسرات يمكن أن يقلل من سلوكهم العدواني والعنيف بنسبة تصل إلى 82%.

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ووفقًا لصحيفة «التلغراف» البريطانية، اعتمدت الدراسة على تحليل مجموعة من البحوث السابقة التي درست العلاقة بين النظام الغذائي وسلوك الأطفال. وأكدت الدراسة أن تقليل الأطعمة المصنعة وزيادة تناول المكملات الغذائية يمكن أن يخفض السلوك العدواني بنسبة 38%.


وأوضحت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "واي إي إف" الخيرية، المدعومة من الحكومة البريطانية، أن تحسين النظام الغذائي للأطفال يعد إجراءً منخفض التكلفة ولكن له تأثير كبير في تقليل جرائم العنف.
وأوصت الدراسة الآباء بتشجيع أطفالهم على تناول الأطعمة الطازجة، مثل الأسماك واللحوم الحمراء والخضروات، وتزويدهم بالمكملات الغذائية، بهدف الحد من السلوك العدواني.


وأشارت الدراسة إلى أن أوميغا 3 الموجود في الأسماك، والحديد الموجود في اللحوم والخضروات، والزنك الموجود في المكسرات والبقوليات، يساعد على تحسين الذاكرة والمزاج، مما يؤدي إلى تحسن سلوك الأطفال بشكل عام.

 

الشرق الاوسط 

 
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