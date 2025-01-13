نقص الماء يسبب تدهور العقل: تعرف على التأثيرات

الدراسات العلمية أظهرت أن نقص الماء يُجبر الدماغ على بذل مجهود مضاعف للقيام بالمهام العقلية، مما يزيد من الضغط على خلايا الدماغ ويصعب استعادتها لوظيفتها الطبيعية. هذا الأمر يمكن أن يسبب تراجعًا في الأداء الذهني والتركيز.
لذا، من المهم أن نتذكر دائمًا شرب الماء بانتظام، وأن نُعوّد أنفسنا وأطفالنا وكبار السن على هذه العادة الصحية. كما قال الله تعالى: "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ".
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