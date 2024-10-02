نقص فيتامين د.. هل يسبب الصداع؟

الوكيل الإخباري- يعاني الجميع من الصداع في مرحلة ما من حياتهم، سواء كان الصداع عبارة عن نبضة خفيفة تصاحب الإجهاد أو ألم حاد ناتج عن نوبة صداع نصفي، أو أي أنواع أخرى من الصداع، ويعتقد بعض الأشخاص بوجود علاقة وثيقة بين نقص فيتامين د والتعرض للصداع.. فما حقيقة الأمر؟



أهمية فيتامين د في الجسم

فيتامين د هو فيتامين فريد من نوعه بين الفيتامينات، حيث يعمل مثل الهرمونات في الجسم، فهو ينظم الكالسيوم والفوسفور، هما عنصران يدعمان بدورهما العظام والأسنان، وبالإضافة إلى ذلك، فإن فيتامين د ضروري للعديد من الوظائف الجسدية الأخرى، بما في ذلك الجهاز المناعي والجهاز العصبي العضلي.



المصدر الأساسي لفيتامين د هو ضوء الشمس، فعندما تعرض بشرتك لأشعة فوق البنفسجية ينتج جسمك فيتامين د، ويمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د من خلال بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.



يؤثر نقص فيتامين د الشديد والمستمر على امتصاص الأمعاء للكالسيوم والفوسفور، مما يؤدي إلى اضطرابات كثيرة بالجسم.



العلاقة بين نقص فيتامين د والصداع

تناولت الأبحاث الحديثة التي نشرت في المكتبة الوطنية للطب العلاقة بين مستويات فيتامين د والصداع، وتشير النتائج إلى عدة روابط محتملة:



فيتامين د والصداع النصفي

غالبًا ما يؤدي الالتهاب إلى إثارة الصداع النصفي وزيادة النوبات في مواسم معينة، مما يشير إلى وجود صلة بين فيتامين د ونوبات الصداع النصفي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى التهاب مفرط وربما المزيد من الألم.



وأظهرت الدراسة أيضًا وجود علاقة عكسية بين مستويات فيتامين د والبروتين التفاعلي سي، وهو مؤشر للالتهابات، ويمكن أن يؤدي تناول فيتامين د إلى تقليل هذا العامل الالتهابي.



فيتامين د والماغنسيوم والصداع

قد يرتبط الصداع أيضًا بفيتامين د من خلال دوره في امتصاص المغنيسيوم، حيث يعد المغنيسيوم ضروريًا لانتقال الإشارات العصبية الصحية ويمكنه الحماية من موت الخلايا العصبية.



قد يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض امتصاص المغنيسيوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الصداع النصفي، وتشير الدراسة إلى أن تناول مكملات المغنيسيوم قد يفيد مرضى الصداع النصفي.



فيتامين د وأكسيد النيتريك

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