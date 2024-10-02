نقص فيتامين د.. هل يسبب الصداع؟

أهمية فيتامين د في الجسم
فيتامين د هو فيتامين فريد من نوعه بين الفيتامينات، حيث يعمل مثل الهرمونات في الجسم، فهو ينظم الكالسيوم والفوسفور، هما عنصران يدعمان بدورهما العظام والأسنان، وبالإضافة إلى ذلك، فإن فيتامين د ضروري للعديد من الوظائف الجسدية الأخرى، بما في ذلك الجهاز المناعي والجهاز العصبي العضلي.
المصدر الأساسي لفيتامين د هو ضوء الشمس، فعندما تعرض بشرتك لأشعة فوق البنفسجية ينتج جسمك فيتامين د، ويمكنك أيضًا الحصول على فيتامين د من خلال بعض الأطعمة والمكملات الغذائية.
يؤثر نقص فيتامين د الشديد والمستمر على امتصاص الأمعاء للكالسيوم والفوسفور، مما يؤدي إلى اضطرابات كثيرة بالجسم.
العلاقة بين نقص فيتامين د والصداع
تناولت الأبحاث الحديثة التي نشرت في المكتبة الوطنية للطب العلاقة بين مستويات فيتامين د والصداع، وتشير النتائج إلى عدة روابط محتملة:
فيتامين د والصداع النصفي
غالبًا ما يؤدي الالتهاب إلى إثارة الصداع النصفي وزيادة النوبات في مواسم معينة، مما يشير إلى وجود صلة بين فيتامين د ونوبات الصداع النصفي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى التهاب مفرط وربما المزيد من الألم.
وأظهرت الدراسة أيضًا وجود علاقة عكسية بين مستويات فيتامين د والبروتين التفاعلي سي، وهو مؤشر للالتهابات، ويمكن أن يؤدي تناول فيتامين د إلى تقليل هذا العامل الالتهابي.
فيتامين د والماغنسيوم والصداع
قد يرتبط الصداع أيضًا بفيتامين د من خلال دوره في امتصاص المغنيسيوم، حيث يعد المغنيسيوم ضروريًا لانتقال الإشارات العصبية الصحية ويمكنه الحماية من موت الخلايا العصبية.
قد يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض امتصاص المغنيسيوم، مما قد يؤدي إلى زيادة الصداع النصفي، وتشير الدراسة إلى أن تناول مكملات المغنيسيوم قد يفيد مرضى الصداع النصفي.
فيتامين د وأكسيد النيتريك
فيتامين د يقلل من إنتاج أكسيد النيتريك، وهو الوسيط الرئيسي للصداع النصفي، فأثناء نوبات الصداع، ترتفع مستويات أكسيد النيتريك في الدم، وقد يساعد فيتامين د في تقليل نوبات الصداع النصفي عن طريق تقليل تخليق أكسيد النيتريك.
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