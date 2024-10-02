نوم الطفل على بطنه.. متى يكون خطيرًا؟

سبب خطورة نوم الطفل على بطنه
نوم الطفل على بطنه يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة خلال الأشهر الأولى من عمره، حيث يتسبب في بعض الآثار الجانبية من بينها:
- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، خاصة إذا دفن وجهه في المرتبة أو الأغطية.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.
- زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون وانخفاض مستوى الأكسجين بالجسم.
متى يكون نوم الطفل على بطنه خطيرًا؟
نوم الطفل على بطنه قد يشكل خطورة على الطفل بشكل كبير في الحالات التالية:
- في الأشهر الأولى من العمر يكون الخطر أكبر على الطفل خاصة قبل عمر ٦ أشهر.
- يكون الأطفال الرضع الخدج أو أصحاب الوزن المنخفض عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ.
- زيادة خطر إصابة الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية بمشكلات القلب أو الرئة.
ما هي الوضعية الآمنة لنوم الطفل؟
أكد بعض الأطباء أن هناك وضعيات نوم أكثر أمانًا للطفل من بينها:
- النوم على الظهر، فهي الوضعية الأكثر أمانًا للرضيع حيث تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ.
- تجنب استخدام الأغطية والوسائد للطفل حتى لا يغطي وجهه ويعيق نفسه.
- الابتعاد قدر الإمكان عن تعريض الطفل للتدخين.
- الحفاظ على درجة حرارة الغرفة معتدلة.
- يفضل استشارة الطبيب المختص في حالة ملاحظة أي أعراض غريبة على الطفل.
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