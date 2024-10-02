نوم الطفل على بطنه.. متى يكون خطيرًا؟

الوكيل الإخباري- تجهل بعض الأمهات وضعيات نوم الطفل حديث الولادة الصحيحة، مما يتسبب في معاناة الطفل من بعض المضاعفات الصحية التي تستوجب المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لتجنب تفاقم المشكلة.



سبب خطورة نوم الطفل على بطنه

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نوم الطفل على بطنه يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة خلال الأشهر الأولى من عمره، حيث يتسبب في بعض الآثار الجانبية من بينها:



- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، خاصة إذا دفن وجهه في المرتبة أو الأغطية.



- ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ.



- زيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون وانخفاض مستوى الأكسجين بالجسم.



متى يكون نوم الطفل على بطنه خطيرًا؟