نيوزيلندا ترصد سلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور لأول مرة

وقال وزير الأمن البيولوجي النيوزيلندي أندرو هوغارد إن على السكان توخي الحذر ، مؤكدًا عدم تسجيل أي انتقال للعدوى بين الطيور البرية أو حالات نفوق جماعي حتى الآن.
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