نيوزيلندا ترصد سلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور لأول مرة

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات النيوزيلندية رصد سلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور للمرة الأولى في البلاد، بعد العثور على طائر بحري مهاجر مصاب بالفيروس على أحد شواطئ ويلينغتون. اضافة اعلان





وقال وزير الأمن البيولوجي النيوزيلندي أندرو هوغارد إن على السكان توخي الحذر ، مؤكدًا عدم تسجيل أي انتقال للعدوى بين الطيور البرية أو حالات نفوق جماعي حتى الآن.





