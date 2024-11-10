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هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ملعقتين من العسل على الريق

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 07:38 ص

الوكيل الإخباري-   لا شك أن عسل النحل يمنح الجسم الطاقة والنشاط عند تناوله على الريق، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، التي تعد مصدرًا أساسيًا للطاقة في الجسم.

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وعن فوائد تناول ملعقتين من عسل النحل على الريق، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية الحيوية في مصر ، إنها من العادات الصحية التي تقدم العديد من الفوائد للجسم، ومنها صحة القولون والجهاز الهضمي والقلب.


وأضافت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن عسل النحل يحتوي على مضادات الأكسدة، لذا تناوله على الريق يعزز من صحة القلب والشرايين، ويقلل من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى تقليل خطر الإصابة بالسمنة، كما أنه بديل جيد للمحليات والسكريات.


وأشارت إلى أنه من أفضل فوائد تناول عسل النحل على الريق التخلص من السموم المتراكمة في الأمعاء، لأنه يمتلك خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للفطريات غير المحببة، وبالتالي يحسن ذلك من القولون العصبي.


وقدمت عدة فوائد أخرى لتناول عسل النحل على الريق، تتمثل فيما يلي:
علاج السعال والحساسية الموسمية.
مضاد حيوي للجسم.
يساعد على حماية البشرة من التجاعيد.
يقي من أمراض السرطان.
يحسن من الجهاز الهضمي.
التخلص من رائحة الفم الكريهة.

 
gnews

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