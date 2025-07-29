هذا ما يحدث لدماغك وجسمك عندما تفكر كثيرا

ولتجاوز هذه الحالة، يُنصح باستخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، تمارين التنفس، تقليل استخدام الشاشات، وممارسة الرياضة. الدعم النفسي ضروري لكسر هذه الدائرة وإعادة التوازن.
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