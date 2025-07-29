هذا ما يحدث لدماغك وجسمك عندما تفكر كثيرا

الوكيل الإخباري- القلق طبيعي، لكن حين يتحول إلى تفكير مفرط في أسوأ السيناريوهات، يصبح عبئًا نفسيًا وجسديًا. بحسب د. فينايا بهانداري، يُنشّط التفكير الزائد مناطق في الدماغ تُبقيه في حالة توتر وتأهب دائم، مما يؤدي إلى أرق، إرهاق، ضعف المناعة، ومشاكل في الهضم.

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ولتجاوز هذه الحالة، يُنصح باستخدام العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، تمارين التنفس، تقليل استخدام الشاشات، وممارسة الرياضة. الدعم النفسي ضروري لكسر هذه الدائرة وإعادة التوازن.

ارم نيوز