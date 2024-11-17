هذا ما يحدث للكوليسترول في الجسم عند تناول البيض.. مفاجأة

البيض مفيد للقلب
وبحسب موقع OnlyMyHealth، فإن البيض غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكولين، الذي يدعم وظائف المخ. ليس هذا فحسب بل إنه يعزز صحة القلب، بحسب دراسة أجريت عام 2018، ونشرت في مجلة "القلب"، إذ شملت نصف مليون بالغ في الصين.
ووجدت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا البيض (حوالي بيضة واحدة يوميًا) لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية مقارنةً بأولئك الذين تناولوها بشكل أقل تكرارًا.
البيض والكوليسترول
وبالنسبة إلى الكوليسترول وعلاقته بالبيض، فإن صفار البيض يحتوي على هذه المادة.
هل البيض خطر؟
وبحسب دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن في شيكاغو، شملت 29,615 مشاركًا، فإنه مقابل كل نصف بيضة يتم تناولها يوميًا، كان هناك خطر أعلى بنسبة 6% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر أعلى بنسبة 8% للوفاة على مدى 17.5 عامًا.
بيضة واحدة تكفي
وبحسب Harvard Health Publishing، ينتج الكبد معظم الكوليسترول في أجسامنا، وليس من الكوليسترول الذي نستهلكه. وبالتالي، فإن تناول بيضة واحدة يوميًا يعتبر آمنًا لمعظم الناس، لكن يجب الانتباه إلى ما تأكله مع البيض في الوجبات.
ويجب تجنب الدهون المشبعة من الأطعمة مثل الزبدة والجبن والمعجنات، إذ يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من البيض. ويمكن تناول البيض مع الخضروات والحبوب الكاملة.
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