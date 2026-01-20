الثلاثاء 2026-01-20 03:28 م

هذا ما يفعله الإفراط في البروتين بأمعائك

تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-01-2026

الوكيل الإخباري-   حذّر خبير نمط الحياة المتكامل لوك كوتينيو من التركيز المفرط على تناول البروتين، مؤكدًا أن الإفراط فيه قد يؤدي إلى التهابات، ضعف صحة الأمعاء، وارتفاع مستويات السكر في الدم، بل وقد يتحول إلى زيادة في الدهون بدلًا من بناء العضلات.

وأوضح كوتينيو، عبر منشور على إنستغرام، أن العديد من الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تحتوي على مكونات خفية ضارة، أبرزها زيت النخيل الغني بالدهون المشبعة، والدقيق المكرر الذي يرفع السكر في الدم ويعزز الالتهابات، إضافة إلى المحليات الصناعية المرتبطة باضطرابات الأمعاء والتمثيل الغذائي.


ونصح الخبير بعدم الاكتفاء بملصقات "غني بالبروتين"، والتركيز على قراءة المكونات، مفضلًا الاعتماد على مصادر طبيعية وقليلة المعالجة مثل اللحوم، الأسماك، البيض، البقوليات، والمكسرات، لتحقيق توازن غذائي صحي.

 

