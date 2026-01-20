هذا ما يفعله الإفراط في البروتين بأمعائك

وأوضح كوتينيو، عبر منشور على إنستغرام، أن العديد من الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين تحتوي على مكونات خفية ضارة، أبرزها زيت النخيل الغني بالدهون المشبعة، والدقيق المكرر الذي يرفع السكر في الدم ويعزز الالتهابات، إضافة إلى المحليات الصناعية المرتبطة باضطرابات الأمعاء والتمثيل الغذائي.
ونصح الخبير بعدم الاكتفاء بملصقات "غني بالبروتين"، والتركيز على قراءة المكونات، مفضلًا الاعتماد على مصادر طبيعية وقليلة المعالجة مثل اللحوم، الأسماك، البيض، البقوليات، والمكسرات، لتحقيق توازن غذائي صحي.
