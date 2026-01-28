الأربعاء 2026-01-28 03:16 م

هذه الأطعمة تضعف المناعة وتزيد الإصابة بالأمراض

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 28-01-2026 01:57 م
الوكيل الإخباري-   حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة اليومية قد تضعف جهاز المناعة تدريجيًا وتزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض، مشيرين إلى ضرورة الانتباه للنمط الغذائي للحفاظ على صحة الجسم.اضافة اعلان


وتشير تقارير Harvard Health Publishing ومنظمة الصحة العالمية إلى أن الأغذية الغنية بالسكريات والأطعمة المصنعة تؤثر سلبًا على كفاءة جهاز المناعة.

ومن أبرز الأطعمة التي ينصح بتقليلها:

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي على كميات عالية من السكر، مما يزيد الالتهابات ويضعف أداء خلايا المناعة.

الحلويات والمعجنات الجاهزة: مليئة بالسكريات والدهون المهدرجة، وتقلل قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

الخبز الأبيض والدقيق المكرر: يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما قد يضعف الاستجابة المناعية مع الوقت.

الأطعمة المقلية: تزيد الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ما يضر بوظائف الجسم الدفاعية.

الوجبات السريعة: تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون الضارة والمواد الحافظة، ما يؤثر على صحة الأمعاء ويضعف المناعة.

وأكد الخبراء على أهمية اعتماد نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، الخضروات، البروتينات الصحية، والحبوب الكاملة لتعزيز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

أخبار محلية نقابة المحامين تمدد مهلة سداد الرسوم السنوية حتى نهاية دوام 28 شباط 2026

ت

أخبار محلية رئيس هيئة الطاقة يوضح شروط تخزين الطاقة الشمسية

ز

شؤون برلمانية وزير الداخلية: السجون مكتظة وليس لدينا رغبة بزيادة أعداد الموقوفين

"فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

أخبار محلية "فارس النظافة" وتشهير بالمخالفين .. البيئة تدرس تسليط الضوء على ملقي النفايات للحد من التلوث

غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

خاص بالوكيل غياب الشواخص يحوّل جزيرة وسطية إلى نقطة سوداء للحوادث في ضاحية الرشيد

صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/xb34dfp

طب وصحة صفار البيض أم بياضه.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ت

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر معدل قانون الكاتب العدل

بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار

أخبار محلية بلدية إربد تحيل عطاء لتعبيد وصيانة الطرق بتكلفة 1.8 مليون دينار



 






الأكثر مشاهدة