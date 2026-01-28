هذه الأطعمة تضعف المناعة وتزيد الإصابة بالأمراض

01:57 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762557 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حذر خبراء التغذية من أن بعض الأطعمة اليومية قد تضعف جهاز المناعة تدريجيًا وتزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض، مشيرين إلى ضرورة الانتباه للنمط الغذائي للحفاظ على صحة الجسم. اضافة اعلان





وتشير تقارير Harvard Health Publishing ومنظمة الصحة العالمية إلى أن الأغذية الغنية بالسكريات والأطعمة المصنعة تؤثر سلبًا على كفاءة جهاز المناعة.



ومن أبرز الأطعمة التي ينصح بتقليلها:



المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: تحتوي على كميات عالية من السكر، مما يزيد الالتهابات ويضعف أداء خلايا المناعة.



الحلويات والمعجنات الجاهزة: مليئة بالسكريات والدهون المهدرجة، وتقلل قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.



الخبز الأبيض والدقيق المكرر: يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما قد يضعف الاستجابة المناعية مع الوقت.



الأطعمة المقلية: تزيد الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ما يضر بوظائف الجسم الدفاعية.



الوجبات السريعة: تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم والدهون الضارة والمواد الحافظة، ما يؤثر على صحة الأمعاء ويضعف المناعة.



وأكد الخبراء على أهمية اعتماد نظام غذائي متوازن غني بالفواكه، الخضروات، البروتينات الصحية، والحبوب الكاملة لتعزيز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

تم نسخ الرابط





