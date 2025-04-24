هذه الأطعمة شبه خالية من السعرات الحرارية

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أطعمة يجب على مرضى السكري الاهتمام بتناولها، مؤكدًا أنها شبه خالية من السعرات الحرارية.
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الخضراوات، مثل الخيار والطماطم والجرجير، من الأطعمة الآمنة والمفيدة لمرضى السكري، موضحًا أنها تساعد على الشعور بالشبع دون استهلاك سوى القليل من السعرات الحرارية.
ومع ذلك، أوضح أن بعض الخضراوات -رغم قيمتها الغذائية العالية- ينبغي على مرضى السكري التقليل منها، مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والقلقاس.
واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى أن العلاج الدوائي بدون تغذية صحية لا يكفي للسيطرة على داء السكري.
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