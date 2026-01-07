هذه التمارين أسبوعيًا قد تُنقذ عضلاتك مع التقدم في العمر

الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، تصبح أبسط الحركات اليومية مثل النهوض من الكرسي تحديًا لكثير من كبار السن، بسبب ضمور العضلات وفقدان الكتلة العضلية. لكن خبراء الصحة يؤكدون أن استعادة القوة لا تتطلب تمارين قاسية أو ساعات طويلة في صالات الرياضة، وفق موقع Science Alert.

تمارين القوة، مثل رفع الأثقال الخفيفة أو استخدام أحزمة المقاومة، تحسن القدرة على أداء المهام اليومية كالطلوع على الدرج وحمل المشتريات، وتقلل خطر السقوط. وتشير الدراسات إلى أن أقل من نصف كبار السن يلتزمون بهذه التمارين، ما يعرض شريحة واسعة لفقدان العضلات وتراجع الاستقلالية.



وأظهرت الأبحاث أن الأوزان الخفيفة مع تكرارات أعلى كافية لبناء العضلات وزيادة القوة، حيث يُعد الشعور بالتعب بعد 20–25 تكرار مؤشرًا على ملاءمة الوزن. حتى جلسة واحدة أسبوعيًا يمكن أن تحسن الكتلة العضلية وتحدث فرقًا ملموسًا في جودة الحياة.



ويؤكد الخبراء أن البدء بأي خطوة صغيرة أفضل من الامتناع التام، ويمكن تنفيذ التمارين بسهولة في المنزل باستخدام دمبل أو أحزمة مقاومة دون الحاجة لمعدات معقدة أو صالة رياضية.