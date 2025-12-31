هذه الحمية تجعل دماغك أصغر بـ7 سنوات

وتم تطوير حمية MIND عام 2015، لتدمج بين النظام المتوسطي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، ونظام DASH المخصص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم. تركز الحمية على الخضروات الورقية الداكنة، التوت، زيت الزيتون، المكسرات، الحبوب الكاملة، البقوليات، الأسماك والدواجن، مع الحد من اللحوم الحمراء والمصنعة، الزبدة، الأجبان الدسمة، الحلويات، الوجبات السريعة والمقلية.
وتشير الأبحاث إلى أن الالتزام بالحمية مرتبط بـ تحسن الوظائف الإدراكية وتقليل التراجع المعرفي المرتبط بالعمر، ويقلل خطر الإصابة بـ مرض الزهايمر والخرف بنسبة تصل إلى 25٪ عند الالتزام بها على المدى الطويل. كما أن الحمية تعزز صحة الدماغ عبر تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، والحفاظ على المادة البيضاء، ما يحسن الذاكرة والانتباه والتنظيم العاطفي.
وتؤكد الخبراء أن جودة النظام الغذائي وثباته يوميًا هي الأساس، وأن حمية MIND مفيدة لجميع الأعمار للحفاظ على صحة الدماغ ووظائفه المعرفية.
-
أخبار متعلقة
-
أهم اتجاهات اللياقة والعافية للعام الجديد 2026
-
خبراء التغذية يحذرون من الإفطار الغني بالكربوهيدرات
-
حمامات المياه الباردة في الشتاء.. عادة مفيدة أم مضرة؟
-
مواد نباتية طبيعية تساعد على حماية البصر
-
اكتشاف الحلقة المفقودة بين التهاب النخاع المزمن وأورام الدم
-
دراسة حديثة تحدد طرقا فعالة للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا
-
علاج مبتكر للصرع يعيد الذاكرة ويقي من النوبات
-
دراسة تكشف صلة خطيرة بين النظام الغذائي الحديث وسرطان الرئة