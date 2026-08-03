الإثنين 2026-08-03 08:49 م

هكذا يؤثر تناول جرعة من الكركم يوميًا على جسمك

أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، لاحتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تُحضَّر عادةً من الكركم الطازج أو المطحون مع الزنجبيل والليمون والفلفل الأسو
تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 08:24 م
الوكيل الإخباري-   أصبحت جرعات الكركم من المشروبات الصحية الشائعة، لاحتوائها على مركب الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، إذ تُحضَّر عادةً من الكركم الطازج أو المطحون مع الزنجبيل والليمون والفلفل الأسود الذي يعزز امتصاص الكركمين.اضافة اعلان


وبحسب موقع "هيلث"، قد يساهم تناول جرعة يومية معتدلة من الكركم في تقليل الالتهابات وتخفيف الألم، إلى جانب دعم دفاعات الجسم المضادة للأكسدة والحد من تأثير الجذور الحرة المرتبطة ببعض الأمراض المزمنة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الكركمين قد يدعم صحة الدماغ من خلال تحسين الذاكرة والتركيز والمزاج، كما قد يساعد في تخفيف آلام العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية.

كما قد تسهم جرعات الكركم في تعزيز المناعة وتحسين الهضم، خاصة عند مزجها بالزنجبيل أو الليمون، فيما تشير أبحاث أولية إلى دور محتمل في المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أن ذلك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

وفي المقابل، يحذر خبراء من أن الإفراط في تناول الكركم قد يسبب الغثيان وآلام المعدة والارتجاع أو القيء، كما قد ترتبط الجرعات المرتفعة جدًا بمشكلات في الكبد لدى بعض الأشخاص.

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب قبل تناول الكركم بانتظام، خاصة لمن يستخدمون مميعات الدم أو أدوية السكري وضغط الدم، أو يعانون من نقص الحديد، مؤكدين أن الجرعات اليومية المعتدلة تعد آمنة لمعظم الأشخاص عند استخدامها بالشكل الصحيح.
 
 


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