هل أكل البيض ليلًا يزيد الوزن؟

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الوكيل الإخباري- يعد البيض من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يزداد الوزن عند تناوله ليلًا؟ اضافة اعلان





في هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إنه لا مانع من تناول البيض ليلًا في الرجيم، بشرط أن يكون مطبوخًا بطريقة صحية، مع ضرورة عدم الإفراط فيه.



وأضاف جمال أن أكل البيض ليلًا لا يزيد الوزن كما يظن البعض، بل يساعد على التخسيس، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، الذي يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء وبناء وتقوية العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.



وأوضح أن البيض يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحصل الجسم على 78 سعرة حرارية عند تناول بيضة متوسطة الحجم، تزن 50 جرامًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.



وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن مؤشر كتلة الجسم لا يتأثر سلبًا بموعد تناول الطعام، بل يتوقف الأمر على الكمية المستهلكة منه وكيفية طهيه.



وحذر جمال من تناول البيض المقلي ليلًا، لأن القلي في الزيت أو السمن أو الزبدة يرفع سعراته الحرارية ويكسبه مستويات عالية من الدهون الضارة لصحة القلب والأوعية الدموية.



وأشار إلى أن السلق هي أفضل طريقة لطهي البيض لفقدان الوزن، مضيفًا: "إذا كنت ترغب في تناوله مقليًا، قم بقليه بملعقة صغيرة من زيت الزيتون".



وذكر أن تناول البيض ليلًا لا يساعد على فقدان الوزن فقط، بل يقدم للجسم أيضًا الفوائد التالية:



- تقوية العظام.



- تعزيز مناعة الجسم.



- الحد من الإصابة بالأنيميا.



- تحسين جودة النوم.



واختتم حديثه بالتشديد على خطورة تناول البيض النيء، لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا، التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.