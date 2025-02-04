هل أنت فوق 60؟ اكتشف العدد المثالي للخطوات اليومية لصحة قلبك!

الوكيل الإخباري- يعتبر المشي من الأنشطة المناسبة لكافة الأعمار، سواء للشباب أو كبار السن. ومع تقدمنا في العمر، يصبح من الضروري الحفاظ على نشاطنا البدني لتفادي الأمراض وتحقيق حياة صحية وجيدة. ومع أن الدراسات قد تروج للهدف المعروف بـ "عشرة آلاف خطوة"، فإن دراسة جديدة كشفت عن عدد الخطوات المثالي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وخاصة بالنسبة للنساء.



كم خطوة يجب على كبار السن المشي؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة JAMA Cardiology، تم تقييم عادات المشي لـ 6000 امرأة تزيد أعمارهن عن 63 عامًا. وتوصلت الدراسة إلى أن المشي 3600 خطوة يوميًا كان كافيًا للحد من خطر الإصابة بقصور القلب. كما أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي كن يمارسن نشاطًا بدنيًا غير مكثف لمدة تزيد عن 70 دقيقة يوميًا كانت لديهن فرصة أقل للإصابة بأمراض القلب بنسبة 12%.



فوائد المشي لصحة القلب والعقل

من خلال هذه الدراسة، تم التأكيد على أهمية المشي المنتظم لتحسين صحة القلب، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الصحة العقلية بفضل إفراز هرمونات السعادة. وأظهرت النتائج أيضًا أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين معتدلة، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، لديهم انخفاض ملحوظ في خطر الإصابة بأمراض القلب.



الهدف المناسب بعد سن الـ60

لا داعي للالتزام بهدف "عشرة آلاف خطوة" إذا كنت فوق سن الـ60. بل وجدت الدراسة أن حوالي 3000 خطوة يوميًا يمكن أن تكون هدفًا معقولًا وفعّالًا لصحة النساء بعد سن الـ63. هذا المشي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تصل إلى 26%.



باختصار، يمكن أن يكون المشي 3600 خطوة يوميًا كافيًا لتحسين جودة حياتك الصحية، خاصة بعد سن الـ60.

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