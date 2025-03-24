الإثنين 2025-03-24 11:16 ص
 

هل أنت من هؤلاء؟ تعرف على من هم الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

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تعبيرية
 
الإثنين، 24-03-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، قدم توضيحًا هامًا حول الفشل الكلوي الحاد وأسبابه، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. وأوضح خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد أن الكلى تعتمد بشكل كبير على ضغط الدم لأداء وظائفها الحيوية، وإذا انخفض الضغط بشكل حاد، تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح.

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وأشار إلى أن الشريان المغذي للكلى لدى الشخص السليم يعمل على إفراز مادة تساعد في رفع ضغط الدم عند ملاحظته انخفاضه، حتى يعود إلى مستوياته الطبيعية. ومع ذلك، قد يحدث خلل في هذا الشريان في بعض الحالات، مما يؤدي إلى إفراز المادة بشكل مستمر، مما يتسبب في ارتفاع الضغط الكلوي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي الحاد .

 

الكونسلتو 

 
 
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