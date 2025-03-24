هل أنت من هؤلاء؟ تعرف على من هم الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

وأشار إلى أن الشريان المغذي للكلى لدى الشخص السليم يعمل على إفراز مادة تساعد في رفع ضغط الدم عند ملاحظته انخفاضه، حتى يعود إلى مستوياته الطبيعية. ومع ذلك، قد يحدث خلل في هذا الشريان في بعض الحالات، مما يؤدي إلى إفراز المادة بشكل مستمر، مما يتسبب في ارتفاع الضغط الكلوي، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي الحاد .
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