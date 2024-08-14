هل أوميجا 3 تخفض ضغط الدم؟

تأثير أوميجا 3 على ضغط الدم
أظهرت دراسة بحثية أن تناول حوالي 3 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميا، في صورة طعام أو مكملات غذائية، قد يكون الكمية المثالية اللازمة للمساعدة في خفض ضغط الدم.
قال مؤلف الدراسة الدكتور شينزي لي: "وفقًا لبحثنا، قد ينخفض ضغط الدم لدى الشخص البالغ المتوسط بشكل متواضع من خلال استهلاك حوالي 3 جرامات يوميًا من هذه الأحماض الدهنية".
وأظهرت النتائج بشكل عام أن الأشخاص الذين تناولوا 2-3 جرام يوميًا من مزيج من أحماض أوميجا 3 الدهنية انخفض لديهم ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) وضغط الدم الانبساطي (الرقم الأدنى) بمعدل 2 ملم زئبق، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الأوميجا 3.
وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في البداية استفادوا بشكل أكبر من تناول كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، فإن تناول 3 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا يخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.5 ملم زئبقي، أما بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بضغط دم طبيعي، فإن الرقم الانقباضي ينخفض بمقدار 2 ملم زئبقي.
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