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هل الإفراط في السكر يسبب التسمم؟ خبير تغذية يوضح

ال
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-  حذر الدكتور هاني أبو النجا، استشاري التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الحلويات، مؤكدًا أن تناول كميات كبيرة منها قد لا يؤدي إلى التسمم الغذائي التقليدي، إلا أنه قد يتسبب في أعراض صحية مزعجة تشبه أعراض التسمم.

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وأوضح أبو النجا أن الإسراف في الحلويات يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر بالدم، يعقبه انخفاض حاد، مما قد يسبب الشعور بالدوخة، والتعب، والصداع، إلى جانب تقلبات مزاجية حادة. كما أشار إلى أن الحلويات الغنية بالدهون والسكريات الصناعية يمكن أن تتسبب في اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل الغثيان، والانتفاخ، والإسهال.


وأضاف أن الإفراط في الحلويات يحفز إفراز الأنسولين بشكل زائد، ما يُجهد البنكرياس بمرور الوقت ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري. كما نبه إلى أن بعض أنواع الحلويات التي تحتوي على نسب عالية من الفركتوز قد تؤثر سلبًا على وظائف الكبد، وتزيد من حموضة المعدة، مما يؤدي إلى الشعور بالحرقة وعدم الراحة.


وفي ختام حديثه، نصح استشاري التغذية العلاجية مرضى الأمراض المزمنة والحساسية بتجنب الإفراط في تناول الحلويات، وضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها لمعرفة مدى ملاءمتها لحالتهم الصحية.

 

الكونسلتو 

 
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