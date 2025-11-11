هل الجبن مفيد لمرضى السكري؟ إليك الأنواع الأفضل

الوكيل الإخباري- يُعتبر الجبن من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري عند تناوله باعتدال، إذ يحتوي على البروتين والدهون الصحية التي تُبطئ امتصاص الجلوكوز وتُساعد في تثبيت مستوى السكر في الدم.

اضافة اعلان



كما يُعد الجبن مصدرًا غنيًا بـ الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين B12، مما يدعم صحة العظام والقلب، وهما من أكثر الجوانب تأثرًا لدى مرضى السكري.



وأشارت دراسة نُشرت في Arch Med Sci إلى أن تناول الجبن باعتدال قد يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، خصوصًا الأنواع المخمّرة التي تحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء وتحسين حساسية الأنسولين.



أفضل الأنواع:

يُنصح باختيار الأجبان قليلة الدسم والمنخفضة الصوديوم مثل الشيدر والبارميزان لقلة اللاكتوز فيها، أو الجبن الطري مثل الريكوتا لسهولة استخدامه. في المقابل، يُستحسن تجنّب الأجبان المصنعة الغنية بالملح والدهون غير الصحية.



ولأفضل فائدة، يُفضَّل تناول نحو 30 غرامًا يوميًا من الجبن مع الخضروات أو الحبوب الكاملة، ليكون جزءًا متوازنًا من النظام الغذائي لمرضى السكري.