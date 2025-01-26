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هل الحلبة تفتح الشهية؟ تعرف على الفوائد الحقيقية!

غت
تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-  الحلبة واحدة من الأعشاب الطبيعية المفيدة، لكن هل هي فاتح شهية؟ تقول أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن الحلبة ليست فاتحة شهية، بل على العكس فهي غنية بالألياف التي تزيد الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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فوائد الحلبة الصحية:
- تحسين الهضم: تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم.
- تنظيم السكر في الدم: تحسن حساسية الأنسولين وتخفض الكوليسترول الضار.
- تعزيز المناعة: تحتوي على مضادات أكسدة تقوي الجهاز المناعي وتحارب الشوارد الحرة.
- تخفيف الالتهابات: تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتهابات الجسم.

 

 كما نصحت بتناول الحلبة محلاة بالعسل بدلاً من السكر الأبيض للحصول على أقصى فوائد صحية. أما إذا كنت تبحث عن مشروبات لفتح الشهية وزيادة الوزن، فشرب الماء بين الوجبات يمكن أن يساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتحفيز الشهية بشكل طبيعي.

 

الكونسلتو 

 

 
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