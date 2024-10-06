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هل الزيتون يخفض نسبة السكر في الدم؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   يقدم الزيتون العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث يتميز بمحتواه العالي من العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، إلا أنه يتردد أنه يحمل بعض الفوائد الخاصة لمرضى السكري، فما حقيقة ذلك؟

هل الزيتون يخفض نسبة السكر في الدم؟

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كشفت الجمعية الأمريكية للتغذية، أن المركب الطبيعي الموجود في الزيتون وزيت الزيتون قد يساعد في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.

حدد الباحثون حمض اللينوليك الموجود بشكل طبيعي في الزيتون كمركب يمكن أن يحسن مستويات السكر في الدم، وحساسية الأنسولين.

بعد مراجعة بعض الدراسات البحثية بشأن ذلك، قال مير علي، دكتوراه في الطب، وهو جراح السمنة المعتمد والمدير الطبي لمركز ميموريال كير الجراحي، إنه وجد نتائج مثيرة للاهتمام، حيث إنه من المعروف أن هناك مركبات معينة في الأطعمة مفيدة للعديد من الحالات، مثل مرضى السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أنه تم إجراء بعض الدراسات على الفئران التي تم اختيارها وراثيا للإصابة بمرض السكري أو السمنة، لذلك من الواضح أن الأمور ستكون مختلفة عند البشر، لذا، فإن الخطوة التالية ستكون محاولة تطبيق ذلك على الدراسات البشرية.

وقال إنه من المهم أن يواصل الباحثون إيجاد طرق جديدة لعلاج السمنة والسكري، لأنه على الأقل في الوقت الحالي لا توجد طريقة واحدة مثالية لعلاج كل مريض.

وأضاف: "كل شخص يستجيب بشكل مختلف للأدوية، والتركيب الجيني لكل شخص مختلف، لذا كلما زادت الخيارات المتاحة لنا لمساعدة الناس، كلما كان ذلك أفضل.

 
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