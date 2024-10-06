الوكيل الإخباري- يقدم الزيتون العديد من الفوائد الصحية للجسم، حيث يتميز بمحتواه العالي من العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، إلا أنه يتردد أنه يحمل بعض الفوائد الخاصة لمرضى السكري، فما حقيقة ذلك؟



هل الزيتون يخفض نسبة السكر في الدم؟

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