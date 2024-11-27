هل الفرحة تسبب نوبة قلبية؟

الوكيل الإخباري- في مثل هذا اليوم من عام 2020، عاش عشاق الكرة المصرية ليلة مشحونة بالمشاعر خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، المعروفة إعلاميًا بـ"نهائي القرن" وارتبطت هذه المباراة بجملة «القاضية ممكن» التي أطلقها المعلق التونسي عصام الشوالي بعد تصويبة محمد مجدي في الدقيقة 85:54، لتنتفض المدرجات الحمراء.





وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مما أشعل فرحة جماهيره، بينما غرق جمهور الزمالك في حزن عميق، لكن هل يمكن أن تتحول هذه المشاعر القوية، سواء كانت فرحة غامرة أو حزنا شديدا، إلى خطر على صحة القلب؟



تأثير المشاعر على صحة القلب

أكد الدكتور أحمد الكيلاني، استشاري أمراض القلب، أن المشاعر الحادة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، قد تؤثر بشكل كبير على صحة القلب.



وقال الكيلاني، إن الفرحة المفرطة، تمامًا كالحزن الشديد، تُحفز إفراز هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، مشيرًا إلى أن هذه الهرمونات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب، مما قد يُسبب مشاكل خطيرة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية أو لديهم استعداد للإصابة بها.

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هل الفرحة تسبب متلازمة القلب المكسور؟

وأوضح الكيلاني، أن هناك حالة طبية تُسمى "متلازمة القلب المكسور"، وغالبًا ما ترتبط بالضغوط العاطفية أو الحزن الشديد، مشيرًا إلى أن هذه المتلازمة قد تنتج عن الفرحة الشديدة أيضًا.



وقال: "في بعض الحالات، قد تؤدي السعادة الغامرة إلى خلل مؤقت في وظيفة عضلة القلب، مما يجعل الشخص يشعر بألم في الصدر وضيق في التنفس، وهي أعراض مشابهة تمامًا للنوبة القلبية.