هل المكسرات تزيد حدة أعراض النقرس؟

تأثير المكسرات على مرضى النقرس
في هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، إن المكسرات لا تزيد من حدة أعراض مرض النقرس لدى أولئك الأشخاص الذين يعانون منه، وهذا نظرًا لأنها خالية من حمض اليوريك أسيد، الذي يزيد من تداعيات وحدة أعراض مرض النقرس.
وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأطعمة التي تحتوي على يوريك أسيد، تشمل ما يلي:
1- اللحوم.
2- البقوليات.
3- الجمبري والمأكولات البحرية.
4- الأطعمة الغنية بالدهون.
5- الوجبات سريعة التحضير.
6- الكلاوي.
نصائح غذائية لمرضى النقرس
قدمت أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية التي يجب على مرضى النقرس اتباعها للسيطرة على الأعراض، وتتمثل فيما يلي:
1- الحرص على تناول الحبوب الكاملة.
2- الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء.
3- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة.
4- الاعتماد على تناول الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات والفاكهة.
5- تناول اللحوم قليلة الدسم، مثل الفراخ المشوية.
6- الابتعاد عن تناول السكريات.
7- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج.
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