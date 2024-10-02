هل المكسرات تزيد حدة أعراض النقرس؟

الوكيل الإخباري- مرضى النقرس في حاجة قصوى لاتباع نمط غذائي معين، ويجب أن يكون خاليًا بشكل تام من حمض اليوريك أسيد، للسيطرة على أعراض المرض ومنع تفاقمها.



تأثير المكسرات على مرضى النقرس

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