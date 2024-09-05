هل بذور الشيا "غذاء خارق" يخفض الوزن؟

الوكيل الإخباري- في السنوات الأخيرة، تم تسمية "بذور الشيا" بـ "الغذاء الخارق"، ومؤخراً تزايدت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تساعد على إنقاص الوزن. لكن الحقيقة أنها توصف من قبل الباحثين بـ "الحبوب الزائفة".

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سبب تسمية بذور الشيا بـ "الحبوب الزائفة"، حسب "هيلث لاين"، هو أنها في الواقع عضو في عائلة النعناع وموطنها المكسيك، وهي تُستخدم تقليدياً من قبل المجتمعات القديمة كبديل للحبوب الكاملة، وهذا هو سر وصفها بالزائفة.



لكن ذلك لا يعني أنها فقيرة في المغذيات، بل على العكس، تحتوي بذور الشيا على مجموعة مميزة من المغذيات، إلى جانب كونها غنية بالألياف، وتستخدم من قبل الطب التقليدي كعلاج فعّال للإمساك والانتفاخ.



وتحتوي هذه البذور على مغذيات مثل الكالسيوم، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والسيلينيوم، والنحاس، والحديد، والفوسفور، إلى جانب مجموعة قوية من مضادات الأكسدة، ما يجعلها أداة لخفض الالتهابات، وهو ما يعود بفائدة وقائية ضد السكري، وفق "ويب ميد".



هل تساعد على التنحيف؟

هناك العديد من التأكيدات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن بذور الشيا تحد من الشهية وتعزز فقدان الوزن.



والنظرية الشائعة هي أنه نظراً لأن هذه البذور تملأ الجسم وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإنها تساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.



ومن ناحية، هذا صحيح؛ فملعقتان كبيرتان من بذور الشيا تحتويان على ما يقرب من 10 غرامات من الألياف، وهذا يمثل حوالي 40% من المدخول اليومي الموصى به.



وقد ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بفقدان الوزن. بحسب بحث أجري عام 2015، فإن تناول 30 غراماً من الألياف يومياً قد يساعد على فقدان نفس القدر من الوزن كما لو كنت تتبع نظاماً غذائياً أكثر تعقيداً.



نتائج علمية

من ناحية أخرى، لا يوجد بحث يدعم هذا الضجيج على مواقع التواصل الاجتماعي. فهناك عدد قليل من الدراسات البشرية حول بذور الشيا وفقدان الوزن.



وقد استعرضت دراسة أجريت عام 2009 تأثيرات بذور الشيا على فقدان الوزن وعوامل خطر الإصابة بالأمراض. وفي الدراسة، تناول 90 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

إما دواءً وهمياً أو 25 غراماً من بذور الشيا مخلوطة بالماء قبل وجبتيهم الأولى والأخيرة من اليوم.

ولسوء الحظ، لم تظهر النتائج أي تأثير على كتلة الجسم، أو تكوين الجسم، أو عوامل خطر الإصابة بالأمراض.



كما أن بذور الشيا تحتوي على سعرات حرارية ودهون نسبياً. تحتوي ملعقتان كبيرتان على 138 سعرة حرارية و9 غرامات من الدهون.



والخلاصة أنه عند استخدامها باعتدال، قد تساعد بذور الشيا على الشعور بالشبع بشكل أكبر وتجعل الشخص أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام. لكن إذا تناولت الكثير منها طوال اليوم، فقد تتجاوز حد السعرات الحرارية اليومي.