هل تؤثر كثرة تناول اللحوم في عيد الأضحى على النوم وزيادة الأرق؟

الوكيل الإخباري- في عيد الأضحى 2026، يزداد الإقبال على تناول اللحوم بمختلف أنواعها، ما يدفع كثيرين للتساؤل حول تأثير الإفراط في تناولها على جودة النوم والصحة العامة.





وترتبط العادات الغذائية ارتباطاً مباشراً بطريقة نوم الإنسان، إذ تساعد بعض الأطعمة على الاسترخاء وتحسين النوم، في حين قد تتسبب أخرى في اضطرابات النوم والشعور بالخمول أو الأرق. وتشير دراسات حديثة إلى أن الإفراط في تناول البروتينات الحيوانية والوجبات الثقيلة خلال ساعات المساء قد يؤثر في دورة النوم الطبيعية، ويزيد من اضطرابات الهضم، خاصة خلال المناسبات التي تكثر فيها الولائم والوجبات الدسمة.



هل يؤثر تناول اللحوم على النوم؟



يمكن أن يؤثر تناول اللحوم على النوم بشكل إيجابي أو سلبي، بحسب الكمية ونوع اللحم وتوقيت تناوله. فاللحوم تحتوي على البروتين والحديد والزنك، وهي عناصر يحتاجها الجسم، لكن تناول وجبات كبيرة وغنية بالدهون، خاصة في المساء، قد يجعل الجسم منشغلاً بعملية الهضم لفترات طويلة أثناء الليل.



ووفقاً لدراسة نُشرت في European Journal of Clinical Nutrition، فإن الإفراط في البروتينات الحيوانية قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بضعف جودة النوم والاستيقاظ المتكرر ليلاً، وهو ما قد يظهر بشكل أوضح خلال عيد الأضحى مع زيادة استهلاك اللحوم الحمراء.



لماذا يشعر البعض بالخمول بعد أكل اللحوم؟



يشعر كثير من الأشخاص بالخمول بعد تناول وجبة غنية باللحوم، نتيجة المجهود الذي يبذله الجهاز الهضمي لتكسير البروتينات والدهون، خاصة عند تناول اللحوم الدسمة أو المحضّرة بطرق غير صحية.



كما يزداد تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي بعد الوجبات الثقيلة، ما يسبب الشعور بالكسل والرغبة في الراحة أو النوم.



وبحسب تقرير غذائي نشره موقع Biology Insights، فإن اللحوم الثقيلة تحتاج إلى وقت أطول للهضم مقارنة ببعض الأطعمة الأخرى، وهو ما يفسر الإحساس بالإرهاق بعد الولائم الكبيرة. كذلك، يعتاد بعض الأشخاص على النوم مباشرة بعد تناول الطعام، وهي عادة قد تؤثر سلباً في جودة النوم وتزيد من احتمالات اضطرابات المعدة وارتجاع المريء.



هل تسبب اللحوم الحمراء الأرق؟



قد يحدث ذلك لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء قبل النوم بساعات قليلة، إذ إن الوجبات الغنية بالدهون المشبعة قد ترفع حرارة الجسم وتزيد نشاط الجهاز الهضمي، ما يجعل النوم أكثر صعوبة.



كما تشير دراسات إلى أن الأنظمة الغذائية غير المتوازنة ترتبط بزيادة أعراض الأرق واضطرابات النوم، بينما تساعد الأنظمة الصحية الغنية بالخضروات والألياف على تحسين جودة النوم.



ومن المهم الانتباه إلى أن بعض الأطعمة الدسمة والتوابل الحارة تُعد من الأطعمة التي قد تسبب الأرق عند تناولها ليلاً، خاصة إذا كانت مصحوبة بالمشروبات الغنية بالكافيين.



هل تناول اللحم ليلاً يزيد الوزن؟



تناول اللحم ليلاً لا يؤدي وحده إلى زيادة الوزن، لكن المشكلة ترتبط بكمية السعرات الحرارية وقلة الحركة بعد تناول الطعام. فالوجبات الليلية الثقيلة تكون غالباً غنية بالدهون، ومع انخفاض النشاط البدني قبل النوم يصبح الجسم أكثر قابلية لتخزين الدهون.



وخلال عيد الأضحى قد يزداد استهلاك اللحوم في السهرات والتجمعات العائلية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم الاعتدال في الكميات وممارسة النشاط البدني بانتظام.



كم مرة يُنصح بتناول اللحوم أسبوعياً؟



ينصح خبراء التغذية بتناول اللحوم الحمراء باعتدال، ويفضل عادة ألا يزيد تناولها على مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع التركيز على الحصص المناسبة وطرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق.



كما يُفضل التنويع بين مصادر البروتين المختلفة، مثل الأسماك والبقوليات والدجاج، لأن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء بشكل متكرر قد يرتبط ببعض المشكلات الصحية على المدى الطويل.



أضرار تناول اللحوم الحمراء يومياً



قد يؤدي الإفراط اليومي في تناول اللحوم الحمراء إلى ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في الجسم، وزيادة احتمالات السمنة واضطرابات القلب وبعض مشكلات الجهاز الهضمي.



كما تشير دراسات غذائية حديثة إلى أن الاستهلاك المفرط للحوم المصنعة قد يرتبط بزيادة الالتهابات واضطرابات النوم.



وقد تؤثر كثرة تناول اللحوم الحمراء أيضاً في صحة الكلى، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة أو يتناولون كميات كبيرة من البروتين الحيواني لفترات طويلة من دون توازن غذائي مناسب.



ما أفضل وقت لتناول اللحوم؟



يفضل تناول اللحوم خلال فترة الغداء أو في وقت مبكر من المساء، حتى يحصل الجسم على وقت كافٍ لإتمام عملية الهضم قبل النوم.



كما ينصح الأطباء بترك فترة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بين وجبة العشاء وموعد النوم لتحسين جودة الراحة الليلية.



وخلال عيد الأضحى، يمكن تقليل تأثير اللحوم على النوم من خلال اختيار القطع قليلة الدهون، وتناولها مع الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف، إضافة إلى تجنب الإفراط في الوجبات الليلية الثقيلة.





