هل تتعرق كثيراً ؟ إليك 10 نصائح تقلل الإحراج وتحمي صحتك

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الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد تعرّق الجسم بشكل طبيعي كآلية لحماية نفسه من السخونة الزائدة. اضافة اعلان





لكن التعرّق المفرط قد يسبب انزعاجًا للبعض، خاصة في الأيام الحارة والرطبة.



وبهذا الصدد، إليكم أهم النصائح العملية لتقليل التعرّق والحفاظ على راحة جسمك خلال الأيام الحارة:

تناول كمية كافية من الماء: يساعد شرب الماء على تبريد الجسم، ما يقلل الحاجة للتعرّق المفرط. نقص السوائل يجعل الجسم يعمل بجهد أكبر، ما يزيد التعرّق.



تجنّب الأطعمة الدهنية والثقيلة: تتسبب الأطعمة الغنية بالدهون في رفع حرارة الجسم أثناء هضمها، ما يحفّز الغدد العرقية على الإفراز. لذا يُفضل تناول الدهون الصحية مثل زيت الزيتون.



قلل من الأطعمة الحارة والكافيين: تزيد التوابل الحارة والكافيين من التعرّق، لذلك من الأفضل تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة والزبادي.



استخدام مزيلات العرق بذكاء: يُفضل وضع مزيلات العرق على الجلد النظيف والجاف قبل النوم، حيث يحتاج المنتج لبعض الوقت ليعمل على سد قنوات العرق.



الحصول على نوم منتظم وجيد: يؤدي نقص النوم إلى اضطرابات في تنظيم حرارة الجسم، ما يزيد من التعرّق الليلي والهبات الساخنة. تنظيم روتين نوم هادئ يساعد على تقليل هذه الأعراض.



السيطرة على التوتر: يرفع التوتر حرارة الجسم ويحفّز الغدد العرقية، خاصة في اليدين والقدمين. تساعد تقنيات التنفس العميق على تهدئة الجسم وتقليل التعرّق.



ارتداء ملابس مناسبة: يُفضل اختيار الملابس القطنية الفضفاضة والألوان الفاتحة التي تسمح بمرور الهواء وتعكس حرارة الشمس، عوضًا عن الأقمشة الصناعية التي تحبس الحرارة والرطوبة.



الإقلاع عن التدخين: يُحفّز النيكوتين الغدد العرقية ويرفع حرارة الجسم، فالتوقف عن التدخين يساهم في تقليل التعرّق وتحسين الصحة العامة.



العلاجات المنزلية مثل الخل: يمكن تجربة وضع قطعة قطن مغموسة في خل التفاح على المناطق المتعرقة ليلًا لتقليل التعرّق.



العلاج الطبي بالبوتوكس: يُستخدم البوتوكس لعلاج حالات التعرق الشديد من خلال تعطيل الإشارات العصبية التي تُحفّز الغدد العرقية، ويستمر مفعوله لعدة أشهر.