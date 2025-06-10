هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟

وشملت الدراسة نحو 2500 رجل وامرأة فوق سن الثلاثين، وتمت متابعتهم لسنوات لرصد العلاقة بين العادات الغذائية وخطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
وأظهرت النتائج أن تناول ما لا يقل عن 5 غرامات من الزبدة يوميًا – أي ما يعادل ملعقة صغيرة تقريبًا – يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 31%. كما تبين أن الزبدة ترفع من مستويات الكوليسترول "الجيد"، وتساعد في خفض الدهون الضارة التي تُسبب انسداد الشرايين.
وأكد الباحثون أن هذه النتائج تفتح المجال لمراجعة بعض التوصيات الغذائية القديمة، مع الدعوة إلى تناول الزبدة باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.
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