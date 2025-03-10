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هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟ إليك مشروبات رائعة بعد الإفطار!

غا
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 11:01 ص

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب شهر رمضان، يعاني الكثيرون من اكتساب الوزن بسبب العادات الغذائية المختلفة، مثل تناول الأطعمة الدسمة أو تناول الطعام في وقت متأخر. ولكن، هل تعلم أن بعض المشروبات قد تساعد في إدارة الوزن دون زيادة أو حتى التخلص من الوزن الزائد؟

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كشف تقرير من موقع "تايمز أوف إنديا" عن 3 أنواع من المشروبات التي يمكن أن تسهم في إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن بفضل محتوياتها من المركبات المفيدة مثل الفلافون والكاتشين التي تدعم تحسين التمثيل الغذائي وحرق الدهون.


1. الشاي الأخضر
يعد الشاي الأخضر من أكثر الأنواع المدروسة والمثبتة فاعليتها في إنقاص الوزن. أظهرت الدراسات قدرته على تقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن، خاصة لدى مرضى السكري من النوع 2. يساعد الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر على تعزيز التمثيل الغذائي وحرق الدهون. كما يمكن أن يمتد هذا التأثير إلى الماتشا، وهو شكل مركّز من الشاي الأخضر المطحون.


2. الشاي الأسود
يساعد الشاي الأسود أيضًا في التحكم في الوزن، حيث أظهرت الدراسات أن تناوله يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم واستقلاب الأحماض الدهنية. وأشارت دراسة أجرتها المجلة الدولية لعلوم الأغذية إلى أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يوميًا لمدة 3 أشهر قد أسهم في فقدان الوزن وتقليل محيط الخصر.


3. الكركديه
أثبتت الدراسات قدرة الكركديه على خفض مؤشر كتلة الجسم والوقاية من السمنة. وقد أظهرت الأبحاث قدرة الكركديه على زيادة التمثيل الغذائي للدهون ومنع تكوين الخلايا الدهنية. كما أن الكركديه يعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم ويسهم في تقليل تراكم الدهون.


وبينما توفر هذه الأنواع من الشاي بديلاً خاليًا من السعرات الحرارية للمشروبات السكرية، فهي تعتبر من الأدوات الفعّالة في تحقيق أهداف إدارة الوزن، خاصة إذا تم دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

 

اليوم السابع 

 

 
 
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