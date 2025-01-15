هل تعاني من كثرة التبول؟ اكتشف السبب الغير متوقع وراء ذلك!

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن كثرة التبول قد تكون علامة تحذيرية على نقص إنتاج هرمون هام بالجسم.

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وأشار الدكتور موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إلى أن نقص هرمون مانع الإدرار يعد من المشكلات الصحية التي قد تؤدي إلى زيادة التبول، موضحًا أن الغدة النخامية هي المسؤولة عن إنتاج هذا الهرمون.



وأضاف أن هرمون مانع الإدرار يعمل على الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، وعندما تفرز الغدة النخامية كميات أقل من الطبيعي أو لا تفرزه على الإطلاق، يزداد حجم البول بشكل ملحوظ.



وأكد موافي أنه يمكن التأكد من ما إذا كانت كثرة التبول ناتجة عن نقص هرمون مانع الإدرار من خلال إجراء تحليل دم لقياس مستوياته بالجسم.