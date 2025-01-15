هل تعاني من كثرة التبول؟ اكتشف السبب الغير متوقع وراء ذلك!

وأشار الدكتور موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد، إلى أن نقص هرمون مانع الإدرار يعد من المشكلات الصحية التي قد تؤدي إلى زيادة التبول، موضحًا أن الغدة النخامية هي المسؤولة عن إنتاج هذا الهرمون.
وأضاف أن هرمون مانع الإدرار يعمل على الحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، وعندما تفرز الغدة النخامية كميات أقل من الطبيعي أو لا تفرزه على الإطلاق، يزداد حجم البول بشكل ملحوظ.
وأكد موافي أنه يمكن التأكد من ما إذا كانت كثرة التبول ناتجة عن نقص هرمون مانع الإدرار من خلال إجراء تحليل دم لقياس مستوياته بالجسم.
-
أخبار متعلقة
-
واظب عليها- 7 عادات صباحية تعزز صحة الكلى
-
هل حمية شوربة الملفوف فعلا حل سريع لفقدان الوزن؟
-
7 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها في الشتاء للحفاظ على صحتك
-
أفضل عصير يساعدك على التخلص من الانتفاخ
-
فوائد مذهلة لجسمك عند تناول الزنجبيل بالليمون يوميا
-
دراسة صادمة: المشروبات التي تضر بأسنانك وتسبب البقع والتآكل
-
النوم المتواصل: خطر على صحة هذه الأعضاء في جسمك
-
كيفية التعامل مع رغبات الطعام في الشتاء بطرق صحية