هل تعرف الطريقة الصحيحة لوقف النزيف؟ تجنب هذا الخطأ الشائع!

أوضح الدكتور أحمد جعيصة، مدرب الإسعافات الأولية، أن القهوة يمكن أن تساعد في تقليص النزيف لعدة دقائق، نظرًا لقدرتها على تضييق الأوعية الدموية القريبة من موضع الإصابة. إلا أنه أكد أن القهوة لا تساهم في التئام الجروح.
وأشار جعيصة إلى أن استخدام القهوة على الجروح قد يعرضها للتلوث ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى والالتهابات، مما يجعله خيارًا محفوفًا بالمخاطر.
بدلاً من ذلك، نصح جعيصة باتباع الطريقة الآمنة لوقف النزيف، وهي وضع قطعة قماش نظيفة أو ضمادة على الجرح والضغط عليها بقوة لوقف سيلان الدم. كما شدد على أهمية غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل تغطية الجرح أو ارتداء القفازات الطبية لتجنب الإصابة بالعدوى.
وأخيرًا، أشار إلى ضرورة تغيير الضمادة إذا امتصت الكثير من الدماء، مع التوجه إلى أقرب مستشفى إذا كان الجرح عميقًا، حيث قد يحتاج إلى الخياطة الطبية.
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