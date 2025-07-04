الجمعة 2025-07-04 05:50 م
 

هل تغمس البسكويت في الشاي كل صباح؟ هذا ما قد يفعله بجسدك

غمس البسكويت في الشاي.. خبراء يحذّرون من مخاطر صحية
غمس البسكويت في الشاي.. خبراء يحذّرون من مخاطر صحية
 
الجمعة، 04-07-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري-  يحبّ العديد من الأشخاص بدء يومهم بتغميس قطع البسكويت في كوب الشاي كعادة صباحية، قبل الانغماس في شؤونهم اليومية، إلا أن الخبراء يحذّرون من مخاطر صحية محتملة لهذه الممارسة الشائعة.اضافة اعلان


وقد تبدو قطعة بسكويت وكوب شاي أمرًا بسيطًا، لكن الاستهلاك اليومي قد يسبّب مشاكل صحية.

غالبًا ما تحتوي أنواع البسكويت الشائعة على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، ودهون مشبعة، وقليل من الألياف، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع "منصف دايلي".

وهذه المواد ترفع مستويات السكر في الدم، وهو أمر خطير للمصابين بداء السكري أو باضطرابات الغدة الدرقية.

وحذّر خبراء من أن المداومة على هذه العادة قد تؤدّي إلى زيادة في الوزن وتخلق مشاكل في عملية الأيض.

أكّد خبراء صحيون أن تناول البسكويت مع الشاي يوميًا يشكّل خطرًا على القلب، فبعض أنواع البسكويت تحتوي على نسب عالية من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم ويؤثّر على صحة القلب.

ونظرًا لافتقارها إلى الألياف الغذائية، يؤثّر البسكويت سلبًا على الجهاز الهضمي، وقد يسبّب عسر هضم، والانتفاخ أو الإمساك، ونقص الشهية، وضعف المناعة.

وقد تؤدّي هذه العادة على المدى الطويل إلى مضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يمارسون أي مجهود بدني لحرق السعرات الحرارية.

ينصح الخبراء الأشخاص المصرّين على بدء يومهم بهذه الوجبة، بتناول بسكويت من الحبوب الكاملة أو الشوفان منخفض السكر، وإعداد وجبات منزلية خفيفة.

ويوصى أيضًا باستبدال البسكويت بالمكسّرات أو الفواكه الجافة للحصول على طاقة أفضل.

ويؤكّد الخبراء على أهمية الاعتدال والانتباه، واختيار الوجبات بشكل دقيق.

سكاي نيوز
 
 
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